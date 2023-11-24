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關鍵24小時 侯、柯、郭各自出招

聯合報／ 記者侯俐安鄭媁林縉明／台北報導

藍白合最後一哩路急轉直下，前天傍晚鴻海創辦人郭台銘公布藍白總統參選人侯友宜柯文哲的通聯紀錄，邀約三人會談，昨天上午柯文哲先赴郭台銘家中商議，並發簡訊給侯友宜邀請侯到君悅飯店會談。侯則回覆請柯回到藍白合作協議簽訂地點、前總統馬英九基金會，「從這裡開始、就從這裡結束」，但柯拒絕，硬是讓侯友宜和馬英九枯等五小時。

郭台銘辦公室借了飯店會議室，還在外面放了兩個倒數計時器，一個顯示大選登記截止日倒數，一個是藍白郭會談時間表，可說是「等侯時間表」，要給侯壓力。

同一時間，侯友宜先派幕僚前往君悅，當面邀請郭、柯來馬辦，得知所謂「會談地點」竟是郭開了三間套房，要在套房內談。侯認為，國家大事並不宜在房內談，希望再找地點，但在郭柯堅持之下，侯允諾赴約，但仍然重申不宜在房內會談，只能去四點半才有場地的公開會議廳，馬英九和國民黨主席朱立倫也共同前往。

馬等人到場後，郭辦發言人黃士修仍對外聲明強調，三方談整合並未邀請馬英九，「希望侯陣營不要誤解」。侯友宜堅持以「公開、透明」方式進行，郭、柯並未直接下樓，讓馬朱侯三人在會場枯等近廿分鐘，郭、柯堅持要侯上樓，柯和郭的幕僚數度請馬、朱到房間休息。在黃士修與國民黨智庫副執行長凌濤激烈爭辯後，郭、柯才姍姍來遲。

郭台銘先開場，但先前被柯文哲邀請作為藍白政黨協商見證人的馬英九，卻被郭酸是「重量級不速之客」，郭還強調「講好是郭柯侯三人會談，三個人三票，是二比一，或幾比幾，但如果變成五個人，票數怎麼算？」直指馬、朱出現讓他措手不及，「讓我這個當主人的很為難」，「三方會談還是需要一點私密性」。郭台銘請馬朱去喝咖啡，但馬朱都拒絕。

郭台銘再數落侯友宜自己提出要他當桶箍，又找馬朱一起來，侯現場還原是柯在廿一日先致電問他「藍白合要不要再談一談」，他也在當晚打給郭台銘，兩人聊了許久；廿二日，郭說睡不著覺，希望侯能在一早八點前趕到他家，郭、柯、侯三人好好談，別再講民調。

「很抱歉，我婉拒了郭董的邀約」，侯認為，三人見面一定要公開透明，藍白癥結也一定要快速落幕，再去見郭會更圓滿，若郭願意當藍白見證，也能和馬英九一樣作為「桶箍」來見證。隨後，侯在徵求柯同意後，當場念出柯文哲傳給他的簡訊，柯愈聽臉色愈凝重。

朱立倫表示，侯友宜作為國民黨提名的總統參選人，柯文哲是雙重角色，代表民眾黨和總統參選人，他作為國民黨主席，陪同參與在野整合會議，不但具有正當性，也是必要性。

一小時十八分的三方會談，最後不歡而散，在野整合也幾近破裂。

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