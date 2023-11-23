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藍白合破局？柯文哲明上午11點赴中選會登記選總統 副手人選未鬆口
藍白合確定破局，民眾黨總統參選人柯文哲辦公室，稍早公布柯文哲明天行程，柯明天上11時將與副手前往中央委員會登記參選。據了解，柯文哲有幾個副手口袋人選，但不是鴻海創辦人郭台銘、郭的副手搭檔賴佩霞、柯競選總幹事黃珊珊。
藍白郭三方會談沒有達成共識，黃珊珊稍早表示，柯文哲明天一定會前往登記參選，但對於副手人選不願鬆口。
柯文哲競選辦公室稍早發出採訪通知，柯文哲明天上午11時將攜副手前往中央選舉委員會，進行中華民國第16任正副總統候選人登記。
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