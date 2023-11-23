藍白郭三方會談場面火爆！郭台銘尿遁偷溜 親發一張「燦笑愜意照」

民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜、鴻海創辦人郭台銘，今（23）日下午在君悅飯店進行會談，不過因前總統馬英九、國民黨主席朱立倫也出席，和柯、郭當初設想的三人會談條件不符，場面一度充滿火藥味。會談途中，郭台銘突稱因生理需求暫離席，這段空白期間郭台銘疑似到會場外享用咖啡，甚至發文調侃「裡頭上統計課，我們在外面喝咖啡」。

藍白郭三方會談為政界投下震撼彈，不過郭台銘稱馬、朱二人為「重量級不速之客」，當眾表示不滿；此外，侯友宜在會談時更曝光柯文哲的私人簡訊，大聲念出柯曾稱「郭台銘需要一個理由退選」，對此柯則當場發怒，回擊侯友宜此舉「只有名嘴跟側翼才會做」，場面一度充滿火藥味。

正當雙方僵持不下，郭台銘突聲稱因生理需求暫時離席，此時場內瞬間剩下藍白雙方人馬，彼此也針對民調數字爭論不休，而郭台銘直到藍營人馬離席才入座，不免令人好奇這段空白的時間，郭到底跑到何處？

三方會談宣布中場休息後，郭台銘才在臉書發文交代「空白時間」到底做了些什麼，只見他曬出一張和副手賴佩霞愜意喝咖啡的燦笑照，並寫下「裡頭上統計課，我們在外面喝咖啡。」原來，郭董趁著會場內藍白雙方針對民調數字喋喋不休之時，偷偷跑到外頭喝杯咖啡透透氣。此外，貼文底下也充滿粉絲的打氣留言，「郭爸爸加油」、「唯一支持郭董拚經濟」、「唯一支持郭台銘選總統」、「謝謝郭台銘，超越藍綠，守護中華民國」。

藍白合會談，民眾黨總統參選人柯文哲（左起）、總統擬參選人郭台銘、前總統馬英九、國民黨總統參選人侯友宜、國民黨主席朱立倫進入君悅飯店會場後，五人一同合影。記者林俊良／攝影

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