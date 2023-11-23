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陳昭姿：柯文哲承諾當選後特赦陳水扁
前總統陳水扁醫療小組發言人、民眾黨不分區立委提名人陳昭姿在臉書表示，民眾黨總統參選人柯文哲親口承諾，當選後會特赦陳水扁。柯文哲昨天受訪表示，正確講法不是特赦，而是這個案子「要處理」，哪有站在台上不能演講、站在階梯上卻可以？太荒謬了，讓整個司法沒有尊嚴。
柯文哲說，這個問題他不避諱講，陳前總統保外就醫多久了，必須要對社會有交代，哪有說保外就醫這個樣子？他批評，當前的蔡政府要處理就處理，不處理就不處理，「不同意，就把陳水扁抓回去關」。
曾擔任陳水扁醫療小組召集人的柯文哲，過去就曾表態支持特赦陳水扁，民眾黨昨確定將陳昭姿列入不分區名單；陳昭姿在臉書表示，三位總統參選人中，只有柯文哲親口告訴她，當選總統要特赦陳水扁。
民進黨總統參選人賴清德曾說過，特赦陳水扁是他一貫的主張。但賴辦及民進黨昨天未回應此議題。
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