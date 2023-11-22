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「藍白郭」今晚見面？侯友宜在往台南路上 侯辦：未接通知，不知此事

傳柯文哲擬改搭賴佩霞、邀郭台銘任不分區第1遭拒？ 柯辦這樣說

公布藍白郭交涉過程！郭台銘：柯文哲同意今天三人見面

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公布「藍白郭」交涉過程 郭台銘：柯文哲同意今天三人見面

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨總統參選人侯友宜（左）、民眾黨總統參選人柯文哲（中）、鴻海創辦人郭台銘（右）。圖／報系資料照
國民黨總統參選人侯友宜（左）、民眾黨總統參選人柯文哲（中）、鴻海創辦人郭台銘（右）。圖／報系資料照

藍白合瀕臨破局，民眾黨總統參選人柯文哲及鴻海創辦人郭台銘今天皆派代表赴中選會領表。郭台銘傍晚在臉書發布有關「柯、侯、郭」這兩天三人見面與通話過程說明，內容指出，國民黨總統參選人侯友宜周二晚間曾聯繫郭台銘，盼郭見證主持，促成「藍白郭」合作，但至今天早上，三人碰面之約未果。但郭台銘最後表示，柯文哲同意今天三人見面。

郭台銘貼出的說明指出，本周二晚間，他與柯文哲正在晚餐，侯友宜來電，待柯離去後，郭回電給侯，侯表示，希望郭擔任桶箍，負責約三人見面，促成藍白郭三方合作，並表明絕無其他人參與。

郭台銘隔日一早近7時先打給柯文哲未接通，郭致電給侯表達，在柯文哲記者會召開前，三人先約在家裡見面，侯同意後，郭隨即又致電給柯文哲，期間侯友宜來電插撥。侯表示，必須由柯陣營先開完記者會，將民調紛爭問題說明後，再安排三人今天見面。

郭台銘認為，民調紛爭的對外專家說明，無助於藍白郭三方力量整合，反而造成各說各話解讀，但侯堅持先開對外說明記者會後，三人再見面。

直到今早柯文哲競辦總幹事黃珊珊舉行記者會時，柯文哲在上午10時前往郭家，兩人重新省思後，柯同意三人有必要在今天見面，有助藍白郭力量整合。由柯文哲負責安排時間、地點，希望今天之內完成，郭台銘表示贊同。

柯文哲今早7時12分回電郭台銘，郭說明侯友宜因為堅持先由柯營記者會對外說明後，再安排三人會面；侯不來了，但還是希望柯來一趟見面談清楚，郭也表明，盼柯先不開記者會，有助在野力量整合。

但柯文哲表示，記者會召開勢在必行，但他一定會過去當面談清楚，並在上午9時13分傳訊息告知郭，剛才在處理一些藥物，40分後到郭家，並攜帶一位幕僚到場。

晚間有媒體報導指出，柯文哲連日前往郭家，除了商談「柯霞配」可能性，也想勸說郭台銘列入民眾黨不分區第一，但郭認為被柯羞辱，兩人不歡而散。直至今日上午再到郭家，仍無力回天。

郭辦12時27分發出採訪通知，宣布賴佩霞將代表前往中選會領表。但截至目前，郭辦仍未有回應。

總統擬參選人郭台銘下午在臉書公布藍白郭交涉過程。圖／翻攝自郭台銘臉書
總統擬參選人郭台銘下午在臉書公布藍白郭交涉過程。圖／翻攝自郭台銘臉書
總統擬參選人郭台銘下午在臉書公布藍白郭交涉過程。圖／翻攝自郭台銘臉書
總統擬參選人郭台銘下午在臉書公布藍白郭交涉過程。圖／翻攝自郭台銘臉書
總統擬參選人郭台銘下午在臉書公布藍白郭交涉過程。圖／翻攝自郭台銘臉書
總統擬參選人郭台銘下午在臉書公布藍白郭交涉過程。圖／翻攝自郭台銘臉書

2024選舉 2024總統選舉 柯文哲 侯友宜 郭台銘 藍白合

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