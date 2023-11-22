蕭美琴回台參選 藍批台美關係大空檔

民進黨總統參選人賴清德昨天與我駐美代表蕭美琴至中選會登記參選正副總統，由於蕭已請辭，未來駐美代表將由誰來接任？外交部表示，蕭美琴在請辭獲准並生效之前仍是駐美代表，目前沒有代理問題，對美工作也不會有空窗期，未來接任人選將依相關規定盡快作業。

蕭美琴前天至外交部，向外交部長吳釗燮述職，並請辭駐美代表一職。至於蕭請辭何時生效，外交部前天指出，將依規定辦理蕭辭職事宜，預計數日之後即可完成程序並生效，吳釗燮也已准蕭美琴在這段期間請假。知情人士指出，蕭請辭後，相關作業就看總統府，待總統府正式發出命令准予退職，才算生效。

外交部發言人劉永健昨表示，在請辭獲准並生效之前，蕭美琴仍是駐美代表，目前並沒有代理的問題；我國對美工作非常重要，絕對不會有所謂的空窗期。

國民黨昨天舉行記者會質疑，蕭美琴是「蔡英文託孤、美國人監督」，民進黨的外交成績不及格，蕭美琴責無旁貸，且號稱重視台美關係的民進黨，讓蕭美琴返台選舉，卻不提前安排繼任人選，使台美關係出現大空檔，只顧政黨利益、不顧國家利益。

台北市議員、國民黨立委參選人游淑慧指出，她認同蕭美琴是優秀外交官，但這次蕭回台參選，未來恐不再有外交發揮的空間；在蔡英文總統的陰影下，賴清德過去宛如「深宮怨男」，重要會議都沒有他參與，無論蕭美琴是蔡英文的陰影或美國的監軍，都展現出賴清德「無步、無奈、無人」。

新北市議員江怡臻質疑，民進黨應好好說明，蕭美琴回來參選副總統，到底是辭職還是請假？報導稱蕭已請辭，相關程序還在跑，駐美代表是我國對外重要職務，蕭美琴利用返國述職期間，請假返台投入民進黨選舉，但現在她還是駐美代表，來回機票是否用公款、搭乘什麼艙等、何時購買的機票？

商品推薦