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柯文哲夜奔郭台銘家 郭辦：惡補統計學

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導
民眾黨總統參選人柯文哲（左）被直擊赴鴻海創辦人郭台銘（右）家密會一個半小時。郭辦稱，柯是向郭請教統計學知識「惡補統計學」。圖／聯合報系資料照片
民眾黨總統參選人柯文哲（左）被直擊赴鴻海創辦人郭台銘（右）家密會一個半小時。郭辦稱，柯是向郭請教統計學知識「惡補統計學」。圖／聯合報系資料照片

藍白合卡關，民眾黨總統參選人柯文哲周日表示會「繼續用台灣民眾黨總統候選人身分拚戰到底」，當晚又被直擊柯直奔鴻海創辦人郭台銘家密會一個半小時。郭辦發言人陳家頤昨天證實，柯文哲是向郭台銘請教統計學知識「惡補統計學」，雙方會在廿四日下午五時（登記截止時間）前，討論出最好的整合方式。

陳家頤表示，柯郭會談一個多小時，主要是來「學統計學」。郭台銘的統計學師承台大會計系教授萬瑞霞，匯率則師承央行前總裁彭淮南，對相關方面的知識很豐富；柯文哲問郭台銘，到底讓三個百分點、六個百分點是怎麼回事？

昨天是總統、立委選舉受理登記參選首日，郭台銘今天持續無公開行程。外界關切已取得參選資格的郭台銘動態。陳家頤說，郭台銘沒有預設框架，在登記截止前，什麼都能談，最終目標就是要整合出一個最強的勝利團隊。至於柯文哲是否詢問郭台銘擔任副手，陳家頤說，沒有談到這部分。

郭辦發言人黃士修也重提郭台銘與國民黨總統參選人侯友宜的初選，批評侯友宜是個只靠國民黨逼他人讓才能拿到大位的參選人，若國民黨真以天下蒼生為己念，為何不是「出場即作弊」的侯友宜退讓？

黃士修質疑，國民黨最愛自稱泱泱大黨，今年提名侯友宜，不斷破壞規則，叫郭台銘讓他，也叫柯文哲讓他；但侯友宜不退，在野僵局不解，民進黨總統參選人賴清德躺著選。「保送民進黨者，必國民黨。」呼籲國民黨勿再情緒勒索，推卸歷史罪人責任。

2024選舉 2024總統選舉 郭台銘 統計學 柯文哲 侯友宜 陳家頤 黃士修 賴清德

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