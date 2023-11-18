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藍白合破局？柯志恩：學過統計都知道正負3%不是要讓6%

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
柯志恩表示，學過統計都知道，正負3%不能解讀為讓步6%。記者王昭月／攝影
柯志恩表示，學過統計都知道，正負3%不能解讀為讓步6%。記者王昭月／攝影

藍白合本預計10點公布結果，不過卻傳出破局，國民黨智庫執行長柯志恩今早在高雄針對所謂正負3%的爭議表示，學過統計學的都知道，正負3%的誤差範圍，不能硬多釋為藍營要讓6%，這件事一切都要柯主席自己做最後的釐清，以藍營立場還是希望朝藍白合方向努力，也許到11月24日登記前，還是存有變數。

柯志恩說，當初四個人簽的承諾，特別是在馬總統見證下，大家簽上名，即表示要尊重每一個條規，所提出來的內容柯文哲主席也是同意的。今天如有任何問題，應在當初簽字時就說明白，對藍營立場以和為善，希望取得最大公約數。

媒體追問是否可能再做第二次協調？柯志恩說，當初是柯主席本人簽字，對民調如有任何問題，應在當場講清楚，如果對當初的決議有任何意見，不是用派出民調的專家做政治性的解讀，而是由柯主席親自與大家釐定清楚，為何在協商完畢後願簽下「柯文哲」三個字。

至於有正負3%的爭議，柯志恩表示，從統計學來說，正負3%指的是誤差範圍，但硬解讀為藍營要讓步6趴，對民調來說，這樣的解讀都存在很多的疑義，只要學過統計的，都知道不是這樣的說法。

柯表示，藍白合問題吵了近二個月，支持者像洗三溫暖一樣。當初柯主席在沒有任脅迫下，願簽柯文哲三個字，但過三四天又由幕僚邱對此事做出這麼多的反回應！她認為，一切的事都應由柯主席出來做最後的釐清，而不是透過由周圍或民調專家，身為藍營一子仍希望朝藍白合方向努力， 「今天十點半之後也許不一定是最後定論，11月24日登記前仍會有任何的變數」。

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