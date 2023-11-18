藍白正式合體！「侯柯配」還是「柯侯配」 上午10時揭曉

藍白和議採民調計點方式產生正副總統參選組合，並由馬英九基金會在今日上午10點公布最後結果。國民黨總統參選人侯友宜昨天先溫情喊話，強調要多看柯文哲好處，還說夫妻會有不一樣想法，但目標都是家庭美滿。昨晚人在苗栗開講的民眾黨總統參選人柯文哲也對藍營釋出善意，拜託苗栗鄉親支持國民黨提名的立委參選人。

藍白在前總統馬英九見證下，協商出參選正副總統組合的產生機制，由馬英九、國⺠黨、⺠眾黨，各推薦一位⺠調統計專家，並由⺠調統計專家檢視評估11月7日至11月17日，社會各界公布的⺠調結果，及國民黨、民眾黨各提供一份內參⺠調的結果，若超過統計誤差，由勝者得一點；若在統計誤差範圍內，由「侯柯配」得一點，結果在今天公布。

面對藍白正式合體，侯友宜昨於青年座談當中，特別向柯文哲溫情喊話，要多多看柯文哲的優點，少看別人對柯的批判，盼藍白能確實攜手合作。他表示，聯合政府就像一家人住在一起，夫妻會有不一樣想法，共同目標是希望這個家幸福美滿。

侯友宜還說，聯合政府不是所有人都要用國民黨的人，用人唯才，不分黨派，只要適才適所，團隊領導好，大家就能把事情做好，人用對了，事情就對了，一定是以人民、國家為最大考量，不是以政黨為最大考量，這才是重要關鍵。

雖然一度傳出，民眾黨內不少人認為柯文哲讓步太多，甚至還有幕僚出走風波，柯文哲16日召開線上會議向黨內解釋決定藍白合原因，一度落淚。但柯文哲昨天則是對苗栗的支持喊話，拜託苗栗鄉親，國民黨立委參選人邱鎮軍也在選舉，他要拜託大家幫忙。

柯文哲並說，台灣不是換個總統就從此過著幸福快樂的生活，希望國家領導人是可以在台灣建立一個平台，讓企業、個人都可以有效運作、讓台灣可以平順前進。

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