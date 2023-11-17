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影／擔任民眾黨推薦的民調專家 關智宇：共識決的代表性比較強大

攝影中心／ 記者林俊良/即時報導
民眾黨推派的民調專家關智宇，進場前受到大批媒體包圍，他表示今天的任務非常重要。記者林俊良／攝影
民眾黨推派的民調專家關智宇，進場前受到大批媒體包圍，他表示今天的任務非常重要。記者林俊良／攝影

馬英九及國民黨、民眾黨三方推薦的民調專家，今晚3人將對民調標準進行討論，將為在明天上午公布結果，是「侯柯配」還是「柯侯配」來迎戰民進黨的「賴蕭配」，做出定案。進場前民眾黨推派的民調專家關智宇表示：「今天這樣一個任務其實非常的重要，所以共識決的代表性也是比較強大。」

馬英九及國民黨、民眾黨三方推薦的民調專家，今晚3人將對民調標準進行討論，將為在明天上午公布結果，做出定案。進場前民眾黨推派的民調專家關智宇表示：「今天這樣一個任務其實非常的重要，所以共識決的代表性也是比較強大。」記者林俊良／攝影
馬英九及國民黨、民眾黨三方推薦的民調專家，今晚3人將對民調標準進行討論，將為在明天上午公布結果，做出定案。進場前民眾黨推派的民調專家關智宇表示：「今天這樣一個任務其實非常的重要，所以共識決的代表性也是比較強大。」記者林俊良／攝影
馬英九及國民黨、民眾黨三方推薦的民調專家，今晚3人將對民調標準進行討論，將為在明天上午公布結果，是「侯柯配」還是「柯侯配」來迎戰民進黨的「賴蕭配」，做出定案，大批媒體在馬英九基金會大樓門口守候。記者林俊良／攝影
馬英九及國民黨、民眾黨三方推薦的民調專家，今晚3人將對民調標準進行討論，將為在明天上午公布結果，是「侯柯配」還是「柯侯配」來迎戰民進黨的「賴蕭配」，做出定案，大批媒體在馬英九基金會大樓門口守候。記者林俊良／攝影

2024選舉 2024總統選舉 藍白合 柯文哲 民眾黨 侯友宜 侯柯配 柯侯配 民調

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