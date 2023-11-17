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藍白合 馬、朱、侯、柯被獨派控挫圓仔湯

中央社／ 台北17日電
藍白合政黨協商15日達成共識，由民調決定侯柯配或柯侯配，左起國民黨主席朱立倫、國民黨總統參選人侯友宜、前總統馬英九、民眾黨總統參選人柯文哲。圖／聯合報系資料照片
藍白合政黨協商15日達成共識，由民調決定侯柯配或柯侯配，左起國民黨主席朱立倫、國民黨總統參選人侯友宜、前總統馬英九、民眾黨總統參選人柯文哲。圖／聯合報系資料照片

藍白合政黨協商15日達成共識，由民調決定侯柯配或柯侯配，獨派團體台灣國認為馬英九朱立倫侯友宜柯文哲「搓圓仔湯」，涉嫌違反總統副總統選罷法，今天到北檢提告4人。

前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨主席柯文哲15日出席藍白合政黨協商，會後達成共識，將透過7日至17日社會各界公布的民調，以及藍白的內參民調結果決定參選正副總統人選，會中決定由馬英九、國民黨、民眾黨，各推薦一名民調統計專家，解釋並比較各種民調結果，決定藍白最終搭檔組合方式。

台灣國指出，侯友宜與柯文哲原本信誓旦旦參選到底，馬英九、朱立倫居中協調，並以各部會的權利分配作為期約標的，違反選罷法罪證明確，明顯是所謂的「搓圓仔湯」。

台灣國表示，一般認為，原本抵死不從的柯文哲有黑資料被中國掌握，以致在最後一刻被國民黨肆意勒索，其中黑幕，不言而喻，而國民黨、民眾黨兩黨形同公然分贓的行為更是嚴重侮辱台灣人民的智慧。

台灣國指出，司法常被譏諷只拍蒼蠅，不打老虎，為了扭轉人民的印象，導正台灣的選舉風氣，台灣國按鈴提告，籲請地檢署採取霹靂手段，儘速偵辦。

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