陳長文呼籲郭台銘 加入在野整合

總統大選「藍白合」跨出歷史性的一步，在野整合只剩最後一塊拼圖，法學教授、律師陳長文昨天呼籲鴻海創辦人郭台銘，「成功不必在我，成功必定有我」，在野整合不能缺少郭台銘，期待郭台銘誠摯祝福「藍白合」，一起完成中華民國民主法治發展史上了不起的事，這個挑戰仍然需要郭的加入。

陳長文表示，四年前他曾經呼籲郭台銘出來選總統，今年他也期待郭台銘，因為台灣需要一位熱愛中華民國，懂兩岸、懂產業、懂科技、懂經營、懂領導，也有公益之心的國家領導人，來打破兩岸困境，台灣在地緣政治下的困境。

陳長文表示，如今他還是覺得郭台銘是一位很棒的領袖，他管理那麼多企業而且是跨國企業，有國際視野和高度，而且熱心公益，沒有私心，郭台銘以理念獨立連署成功，以有效連署數九十萬份取得參選總統的資格，非常了不起，也與他的預期一致，他也曾期望郭台銘扮演「整合者」，以第三方的身分，提出公正可行的初選方式，藍白誰不同意，郭台銘就可與另一方整合，邊緣化第三方，而若藍白兩方都同意，則郭台銘這位「整合者」的地位，在中華民國政治史上可說是前無古人。

陳長文指出，郭台銘正式宣布參選總統時的宣言，強調自己參選是為促成在野陣營的整合，看著台灣的政經局勢，不管是經濟、國防、外交，逐漸從過往的興盛，逐漸走到懸崖邊上，若不懸崖勒馬，將墜入無法回頭的深淵裡，郭疾呼「我們必須下架民進黨！」正因他深知，唯有整合在野才能達成目標，「參選是為了整合，整合才能致勝」。

「不過，時間等不及了。」陳長文說，藍白已經達成合作協議了，郭台銘應該誠摯祝福，並一起加入在野聯盟，他強調，雖然「藍白合」是因為情勢不得已，但也可說是因禍得福，有機會推動中華民國民主法治的再造、實現聯合政府。

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