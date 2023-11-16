藍白合退讓？柯文哲開會哽咽落淚 陳佩琪苦思曝「唯一理由」

國民黨、民眾黨雙方歷經昨（15）日二度協商，終於達成6點共識決定合作，藍白比拚民調的最終結果也將在18日上午公布。不過，雙方支持者對內容都有「為何退讓」聲音，民眾黨總統參選人柯文哲夫人陳佩琪在臉書曬千字文吐心聲，揭露柯P為何選擇退讓的主因。

藍白合成形可謂政壇震撼彈，不過雙方支持者對協商內容充滿雜音、藍白陣營都有「為何退讓」的聲音，藍營支持者表示當初堅持的政黨支持度沒納入6點共識，質疑侯友宜「為何退讓這麼多？」侯表示，為了政黨輪替，此時必須捨棄小我、讓大我的目標盡快完成，「畢竟藍白合只是開始」。

白營部分，柯文哲今（16）日在一場競選幹部的線上會議中解釋退讓原委，與會者轉述，柯坦言壓力很大，昨晚甚至失眠，柯還提到想起支持者曾說，「只要阿北不放棄，我們也不會放棄」，會議途中柯甚至不敵情緒、一度哽咽落淚；另外，一向勇於替兒子打抱不平的柯媽何瑞英坦言，因為兒子心情差導致自己也睡不好，更直言「如果要他兒子做副的，不如就不要選了啦」。

面對外界紛擾，柯文哲妻子陳佩琪在臉書寫下千字文吐露心聲，她提到和先生多次與社會賢達聚餐後，了解到許多民眾不滿民進黨政府，希望在野整合達成政黨輪替。至於為何柯文哲在昨日協商願意退讓，陳佩琪坦言左思右想後只能得到一個答案，「台灣未來需要一個真正能做到勤政、清廉、愛鄉土的執政團隊」。

陳佩琪提到，柯從政後看見生活困苦的民眾、甚至把台灣人都當成家人，不願看到民進黨荼毒人民，不願看到不用專業人才、只論是否忠心，更不願台灣淪為兵兇戰危之地，她還指出柯文哲曾說「台灣再也禁不起那種幾千億幾千億的特別預算」。

不過，陳佩琪突然話鋒一轉，她指出柯文哲把「理性、務實、科學」當作座右銘，而要達成下架民進黨的目標，應該秉持的不是只想贏過對方，而是找到最可能勝選、且可以贏最多、最安全的模式。針對昨日藍白合協商共識，陳質疑「是否秉持這個目標所提出的最符合科學、理性、務實的原則？」

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