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藍白合共推一組人 挺郭議長謝典林：就不會再支持郭台銘選總統

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣議長謝典林（右）過去力挺鴻海創辦人郭台銘參選總統，不惜退出國民黨。圖／本報資料照片
彰化縣議長謝典林（右）過去力挺鴻海創辦人郭台銘參選總統，不惜退出國民黨。圖／本報資料照片

藍白合有了共識，力挺郭台銘選總統的彰化縣議長謝典林今天說：「很好啊」，強調非綠整合、政黨輪替及下架民進黨是主流，若是藍白最終推出１組人選後，郭仍執意參選的話，他就沒辦法再繼續支持郭了。

謝典林為了挺郭台銘選總統，今年七月不惜退出國民黨，而他的家族向來挺藍，胞姊謝衣鳯是現任立委，也是國民黨中央黨部副秘書長、彰化縣黨部主委，在藍白和有了共識，加上郭台銘已通過參選總統的連署門檻，因此他的下一步，引起政壇關注。

謝典林今天在出國前，接受媒體電訪時，針對藍白和有了共識，直覺反應說：「很好啊！」他說，有合就好了，他目前還不知道11月18日後，若藍白推出1組人選，郭台銘是否還會繼續參選，他的原則與先前講的一樣，就是挺民意，也就是挺誰的民調比較高，藍白合起來的民調，若是比較高，當然是挺高的。

謝典林說，當初他會幫助郭台銘，是希望讓郭有籌碼去做整合，「但現在既然能有1組整合了，另1組能加入是最好的。」下架民進黨，能合作就是符合民眾的期望，那就是主流。

他說，他當然支持藍白合推出的組合，侯、柯、郭他們3個都是其中一部分，他不知道郭再來的動向及規畫，他答應郭是做到連署的部分，也就是讓郭能有籌碼去談判、整合，若是藍白最終推出１組人選後，郭仍執意參選的話，他就沒辦法再繼續支持郭了。

至於將來會不會回到國民黨，謝典林說：「我的姊姊謝衣鳯能做的都做了，我再回去要幹嘛？」

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