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綠：不影響既定選戰節奏

聯合報／ 記者蔡晉宇翁唯真周佑政／連線報導

藍白攜手合作打選戰，民進黨總統參選人賴清德競總發言人郭雅慧表示，無論藍白陣營是否整合，賴清德都是唯一已提出完整國政藍圖，也是自宣布參選以來，始終如一、堅定目標、負責任對國家提出願景的總統參選人。

郭雅慧表示，賴清德陣營始終是以「一對一」的模式進行選戰規畫，無論在野陣營如何整合，都不影響既定的選戰節奏，這場選舉，是國家路線的選擇，是台灣要繼續堅定勇敢走向世界，還是走回馬英九時期只能依靠中國善意過活的老路，相信國人會做出最好的選擇。

民進黨秘書長許立明昨天在中執會黨務報告時表示，即使總統選舉是一對一的選舉，相信「全民合」永遠比「藍白合不合」更為重要。不過，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，不論柯侯配或侯柯配，藍白一旦結盟，等於一個超級強烈颱風，將對賴清德和民進黨的執政地位帶來極嚴重的威脅，賴陣營必須嚴陣以對。

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