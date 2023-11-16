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柯文哲：個人位子不重要 要監督權力

聯合報／ 記者林銘翰歐陽良盈／台北報導
民眾黨總統參選人柯文哲。聯合報系資料照
民眾黨總統參選人柯文哲。聯合報系資料照

藍白陣營昨天達成民調決勝負共識，民眾黨總統參選人柯文哲坦言，在雙方作出六點共識之前，柯陣營的幕僚事前都不知情，核心幕僚都反對談和；柯簽下六點共識協議後，柯辦發言人陳智菡更被捕捉到哽咽的鏡頭，不少民眾黨支持者炸鍋，直言總統票投不下去，把年輕人的希望打掉了。柯昨晚也爆料，就連陳智菡都想離職。

柯文哲昨晚在臉書表示，感謝前總統馬英九不計毀譽，出面號召在野領袖回應主流民意，「我相信所有人的想法，個人位子不重要」，重點是結束台灣政壇兩極對抗、贏者全拿與毫無制衡的亂象，「請與我們一起迎風前行。」

柯文哲昨晚接受專訪時說，如果是與國民黨總統參選人侯友宜比，「我會贏他很多」，但在過去幾個星期以來，雙方民調愈來愈近，現在大家都有個心態，誰正誰副都不在意，只要把民進黨換下來就好，如果在統計上看不出差別，他可以選擇退讓。

柯文哲認為，自己比侯友宜還要耐打，「一對一他不會上，我當副手才有可能」，這就是政治上的現實，不過他還是很務實的人，民眾黨成立至今只有四年，很難期待可以打贏全國大選，如果按照自己以前的個性，一定會玩到底，但不應把國家的單位拿來賭賭看。

他也透露，昨天在協商會場留下伏筆，「凡是監督制衡的我要，所以才會簽在上面」，例如法務部、財政部、金管會、主計總處、國家傳播通訊委員會（ＮＣＣ）等單位，民眾黨要管人、監督的單位，這是最大原則，因為他不相信國民黨，所以一定要保留監督的權力。

柯文哲也提到，自己從政十年來，希望每一次參選都是一場「改變政治文化的社會運動」，從兩極對抗到聯合政府；從仇恨動員到理性、務實、科學、正直；從彼此詆毀杯葛到專業誠信治理，此刻他的心仍然堅定踏實。

2024選舉 2024總統選舉 柯文哲 陳智菡 侯友宜 馬英九

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