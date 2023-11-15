藍白合成局達成6點共識 柯文哲自爆留下1點伏筆

藍白陣營今天達成整合共識，民眾黨總統參選人柯文哲說，有超過6成民意希望政黨輪替，因此還是要順應民意，不要先想到個人的問題，民眾黨沒有能力單獨打贏選戰，但是又不能相信國民黨，所以他有當場留下伏筆，「監督制衡的我要，這就是最大原則」。

根據兩黨協商共識，在前總統馬英九的見證下，國民黨籍民眾黨承諾，為了台灣第3波民主改革建立典範，必須成立聯合政府，除了國防、外交及兩岸由總統決定，其餘部會原則上依各黨派立委席次分配，民眾黨主責監督制衡，國民黨主責建設發展。

柯文哲晚間接受專訪時說，如果是跟國民黨總統參選人侯友宜比，「我會贏他很多」，但是在過去幾個星期的時間，雙方的民調越來越近，現在大家都有個心態，誰正誰副都不在意，只要把民進黨換下來就好，如果在統計上看不出差別，他可以選擇退讓。

柯文哲認為，自己比侯友宜還要耐打，「一對一他不會上，我當副手才有可能」，這個就是政治上的現實，不過他還是很務實的人，民眾黨成立至今只有4年，很難期待可以打贏全國大選，如果按照以前的個性，一定會玩到底，不過不應把國家的單位，拿來賭賭看。

柯文哲也透露，自己有在會場留下伏筆，「凡是監督制衡的我要，所以才會簽在上面」，例如法務部、財政部、金管會、主計總處、國家傳播通訊委員會（NCC）登單位，民眾黨要管人監督的單位，這是最大原則，因為他不相信國民黨，所以一定要保留監督的權力。

面對主持人詢問，是否擔心政黨票會流失，柯文哲則說，相信應該不會崩盤，但是距離投票還有60幾天，民眾黨還是要努力，「政黨票還是要投民眾黨，保留監督國民黨的力量」，至於周末即將舉辦的誓師大會，還是會如期舉辦，因為民眾黨還有立委要選舉。

【中央社台北15日電】

民眾黨總統參選人柯文哲今天接受節目專訪時，坦言藍白政黨協商「被突襲」，幕僚事先不知情，不過，他在協商共識最後一條有留伏筆，「凡是監督制衡的我要」，若成立聯合政府，希望管法務部、金管會等，全力監督。

柯文哲也坦言，政黨實力仍有差距，一人政黨打全國大選很痛苦，國民黨畢竟百年，再怎麼爛，瘦死的駱駝比馬大。

藍白合政黨協商今天達成以民調決勝負共識，但外界認為民眾黨退讓許多。柯文哲今天接受年代「新聞面對面」節目專訪，談及會面過程以及為何退讓，節目於晚上播出。

柯文哲表示，不論是柯侯、侯柯的組合，這兩組民調在過去幾週距離越來越近；最近他在中南部跑行程感受到的氛圍，民眾的心態是「誰正誰副我不在意，把民進黨換下來就好」。

柯文哲表示，他從半年前就在問大家，若賴清德當總統台灣會如何，他不敢說一定會戰爭，但經濟一定不好；有超過6成民意希望政黨輪替，若這是首要目標，不要先想到個人的問題，這樣思考會比較好想。

柯文哲表示，採納社會各界民調的時間點是國民黨主席朱立倫提出，他認為即便朱立倫「在家裡算過」，除非那段時間國民黨去買通民調且故意發表，或著朱立倫1、2週前就想好這一招，馬上準備一大堆民調公司，「我們醫生不會先把人家當作壞人」。

主持人謝震武詢問，今天做決定的時候，包含幕僚群、競選總幹事黃珊珊、發言人、黨秘書長是否事先知道。

柯文哲坦言「（他們）不知道」，一開始談的是全民調，且同意用柯侯、侯柯比民調，但沒有想到把民調日子往前計算，但他認為這幾天的民意變化不會太大。

柯文哲表示，他絕對比侯友宜耐打，然而政治上的現實是，如果有本事在前面幾個月明顯領先，甚至隨便一個「柯X配」就明顯領先，但這段時間很難產生有意義的差別。

柯文哲也提到，一個只有4年的政黨打全國大選，老實講「一人政黨打起來很痛苦」，畢竟是小政黨，努力這麼久，還是沒辦法很明顯壓過國民黨；國民黨畢竟100年以上，再怎麼爛，瘦死的駱駝比馬大。

前總統馬英九以見證人身分參與藍白政黨協商，節目來賓詢問協商時馬英九有無提出任何意見。柯文哲表示，馬英九一開始僅說一句「我是來見證的」，除了最後修改些錯字和校正，其他時候幾乎沒發言。

柯文哲說，協商共識最後一條，他有留伏筆，他當面講，這個政府裡面，「凡是監督制衡的我要」，譬如法務部、金管會等，希望是管這些，「隨時盯著你們」。

不過，他表示，並不是說都分配好了，這只是說一個大原則。

此外，外傳柯文哲晚間赴鴻海創辦人郭台銘住家，郭辦發言人黃士修未正面回應僅表示，藍白合與郭柯合可以平行進行，而郭台銘與柯文哲談得如何，「要等兩位大人談完才會知道」。

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