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直播／藍白合不合今揭曉！三方主帥二度協商 政黨支持度是關鍵

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邱毅分析藍白雙方5大爭執點：第2項柯文哲不讓步、第5項凸顯藍營低級惡劣

聯合新聞網／ 綜合報導
藍白合進入攤牌階段，雙方仍未達成產生人選的共識。合成圖，取自侯友宜、柯文哲、朱立倫臉書
藍白合進入攤牌階段，雙方仍未達成產生人選的共識。合成圖，取自侯友宜、柯文哲、朱立倫臉書

藍白政黨協商進入關鍵深水區，今天上午10點朱立倫柯文哲將舉行政黨協商，地點選在馬英九文教基金會，前總統馬英九出席擔任見證人，國民黨總統參選人侯友宜也同時與會。稍早，前立委邱毅點出藍白雙方協商會出現的「五大爭執點」，並且直言台灣模式全民調將是柯文哲的底線，「不可能讓步」。

邱毅在臉書粉專發文指出，待會兒10點藍白合政黨協商將在馬英九的見證下進行，並分析雙方最重要的爭執點有五項：

第一、柯文哲力主公開透明、全程直播，但朱立倫和侯友宜則堅持密室拹商，只同意會後記者會，為顯示善意，這點柯文哲有可能讓步。

第二、柯文哲堅持「台灣模式」全民調，即柯侯vs賴蕭、侯柯vs賴蕭，各做對比式民調。朱立倫和侯友宜則堅持「德國模式」全民調，並提出六四分，即對比民調佔六成，政黨支持度互比佔四成。邱毅判斷這方面被柯文哲「視為底線，不可能讓步」，朱立倫和侯友宜捨棄台灣模式，堅持採用德國模式，這點可說是「司馬昭之心路人皆知」。

第三、邱毅認為對比式民調必須兼顧手機及市話，這是符合現實環境的正確做法，至於比例「是各半、或四六、或三七」，藍白雙方應可協商。

第四、藍白雙方要選擇幾家民調公司，必須排除有特定立場或政治色彩，或有做假民調的前科。同時，民調內容應排除誘導式民調，即先問一堆問題，再問你支持誰。邱毅指出，這些相關民調內容原則，雙方必須協商清楚。

第五、先前國民黨曾揚言藍白合談判不成即開戰，還表示已準備好抹黑柯P的資料，在邱毅看來，「這種談判前先恐嚇的做法極其低級惡劣」。反觀柯文哲說「不能藍白合，也要藍白和」，相較之下還比較有風度。

2024選舉 2024總統選舉 邱毅 藍白合 朱立倫 柯文哲 馬英九 侯友宜 全民調

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