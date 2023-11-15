「郭霞配」過關 郭台銘稱要打造黃金30年

中央選舉委員會昨天公告第十六任總統、副總統選舉被連署人連署結果。鴻海創辦人郭台銘與副手賴佩霞提出的連署書件，合於規定之連署人數為九十萬二三八九人，超過法定連署人數。郭台銘表示，「郭霞配」正式取得了參選總統大選的資格，他們深知任重道遠，定當全力以赴，為中華民國打造出黃金卅年。

郭台銘透過臉書指出，在這次連署中，他與賴佩霞共獲得一○三萬八○三一份連署書，中選會已核可其中九十萬二三八九份；這超過一百萬人的力量，來自人民對現局的不滿，以及兩黨相互傾軋造成國家空轉的恐懼。

郭台銘表示，民進黨執政七年多，台灣這艘大船已經撞上冰山，各種危機四伏，然而，民進黨除了喊口號，卻從不面對問題，人民是要如何「信賴台灣」會更好？他的政策影片「公開說銘書」將繼續推出，向大家報告治國願景，這是作為候選人最基本的負責態度，才有資格成為台灣下一任的領導者。

藍白政黨會議今登場，郭台銘的動態備受矚目。郭辦發言人黃士修說，百萬連署帶來改變希望，郭台銘會與所有人一起努力，實現兩岸和平、經濟繁榮、政府清廉的目標。黃士修指出，因參選總統、副總統廿日起登記，郭台銘與柯文哲兩人應該會在今天過後洽談，兩人會談到「深水區」。

郭台銘老友、聯電榮譽副董事長宣明智昨與媒體茶敘時表示，郭台銘提倡「主流民意大聯盟」，也是希望藍白能合，選舉才有真正的競爭性，目前整體都是朝郭原先想的方式在進行；至於郭最後會不會參選，到時他會給大家交代。

但宣明智也表示，不管郭是否實質參選，精神上已經參與選舉，他提出這麼多想法及貢獻，已讓社會都得到很大收穫，「我認為他會精神參選，且對大局是最有幫助的事」，以郭的智慧，會做出最好的拿捏，郭有自己的步驟、想法，他不去干擾。

宣明智說，「精神參選」是指沒有在競選團隊中也可助選，除了加油、也可給意見參與，不是只喊「凍蒜」，就像郭四年前拋出零到六歲國家養，後來變成共識；郭可以不只為藍白加油，也可繼續為國家提出好建議。

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