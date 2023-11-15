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賴清德：藍白合權位分配 走回頭路

聯合報／ 記者丘采薇林銘翰／台北報導
民進黨總統參選人賴清德。記者黃仲裕／攝影
民進黨總統參選人賴清德。記者黃仲裕／攝影

藍白合」將掀底牌，民進黨總統參選人賴清德昨天表示，台灣已經讓國際社會看見，國際社會也肯定台灣，此時應該更團結，如果沒有朝這個方向，反而是在談政黨之間如何「合」、權位如何分配，甚至以不惜為了要達到勝選目標，走回頭路，對台灣來講不是好的事情。

對於藍白合，賴清德說，這一次選舉很意外，在野黨在選前就在談「怎麼樣合」，誰當正誰當副，到目前僵持不下；理論上，民主政治就是政黨政治，就是責任政治，每一個政黨存在的目標，就是要徵得人民的最大支持來執政，來落實政黨的理想，也向人民負責。民進黨從創黨之初到現在，從無到有，由小而茁壯到執政，基本上每一次的選舉，一定是推最好的人選。

民進黨太陽花學運世代昨砲轟民眾黨主席柯文哲，批柯在不分區是否列徐春鶯、同婚、核電、學運、黑金等議題上說詞反覆、說謊成性，質疑柯文哲為了選票不惜反覆、說謊只為「包牌」。

民進黨總統參選人賴清德競選總部發言人戴瑋姍表示，柯文哲在二○一五年的名言是「最討厭蟑螂、蚊子、國民黨」，但現在為了選舉利益，柯文哲選擇和國民黨主席朱立倫、國民黨總統參選人侯友宜密室協商，打臉柯最愛標榜的「公開透明」，所謂的聯合政府，根本就是聯合分贓而已。

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