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藍黨團：藍白達共識 再請馬英九見證

聯合報／ 記者屈彥辰張睿廷黃羿馨巫鴻瑋楊正海／台北報導
國民黨立法院黨團總召曾銘宗（左）、副書記長吳怡玎（右）昨籲請馬英九卸任後不在其位而不謀其政。記者曾學仁／攝影
國民黨立法院黨團總召曾銘宗（左）、副書記長吳怡玎（右）昨籲請馬英九卸任後不在其位而不謀其政。記者曾學仁／攝影

國民黨前主席馬英九盼推進藍白合進度，日前提以「全民調」共推藍白正副總統參選人，民眾黨總統參選人柯文哲也跟進表態，若與國民黨主席朱立倫見面，希望邀馬當見證人。國民黨立法院黨團昨舉行記者會，籲請馬英九學習前主席連戰吳伯雄，卸任後不在其位而不謀其政。不過，黨團記者會結束不久，藍白政黨同步宣布今天舉行協商，由馬英九見證。

藍白政黨協商二次會今登場。立法院前院長王金平昨呼籲，考量到未來選戰組織運作、資源統合，以及未來國政運作順暢，「侯柯配」是整合藍白、下架民進黨政府的最佳選擇，國民黨有堅實的組織系統，各項選戰資源齊備，還有智庫的國政規畫，以及充沛的執政經驗與人才，只有國民黨總統參選人侯友宜當正的，讓這些優勢完全展現，才是下架民進黨的最佳保證。

國民黨立院黨團總召曾銘宗表示，政黨協商主談是兩黨主席，假設馬前主席在場，那到底馬要不要表示意見？若馬在場不能表示意見，這是對他既不尊重也不尊敬；假設讓馬表達意見，卻又不是前主席的權責範圍。因此，國民黨團具體建議，等到藍白合達成共識之後，再邀請馬擔任見證，會是非常恰當，國民黨團也非常歡迎。

黨團首席副書記長李德維表示，負責政黨協商的是朱立倫和民眾黨主席柯文哲，朱負全部責任，「前主席的角色沒有在政黨協商中可做的，不在其位，不謀其政。」過去連戰、吳伯雄卸任黨主席都做了示範，在協商階段，前黨主席不宜介入。

藍白合全民調怎麼做？柯文哲主張不納政黨民調，但黨團副書記長吳怡玎指出，根據聯合報民調，有六成六受訪民眾認為，藍白合應考慮政黨實力，而非只有參選人的民調結果。曾銘宗說，國民黨真心希望能夠整合成功，也希望考慮到政黨實力，全民調要納入一定權數，並由主流媒體來做，長期進行才能看出趨勢，這才是真正的民調。

2024選舉 2024總統選舉 藍白合 馬英九 全民調 柯文哲 吳伯雄 朱立倫 連戰 侯友宜

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