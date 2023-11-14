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傳藍提民調六四比 柯文哲邀馬英九見證

聯合報／ 記者侯俐安鄭媁黑中亮林銘翰／連線報導
針對藍白合議題，民眾黨總統參選人柯文哲（左）說，如果跟國民黨主席朱立倫再見面，會邀請前總統馬英九（右）來當見證人，讓整個會議過程當中比較具有公信力。圖／聯合報系資料照片
針對藍白合議題，民眾黨總統參選人柯文哲（左）說，如果跟國民黨主席朱立倫再見面，會邀請前總統馬英九（右）來當見證人，讓整個會議過程當中比較具有公信力。圖／聯合報系資料照片

前總統馬英九上周拋出「全民調」共推藍白正副總統參選人。民眾黨總統參選人柯文哲昨說，下次若跟國民黨主席朱立倫見面，希望邀馬英九當見證人。馬英九基金會執行長蕭旭岑回應，如果朱立倫接受也同意，基於「下架民進黨」、藍白盡速整合，馬英九願意配合。朱立倫則表示，目前都在協商中，「協商從沒中斷過」。

昨傳出國民黨提議以六成「侯柯／柯侯」對比「賴清德蕭美琴」，另四成為政黨互比支持度，即個人百分之六十、政黨百分之四十的「全民調六四比」，將與民眾黨協商，若柯文哲再不接受，國民黨也做好「全面開戰」的準備。但朱立倫未正面回應此傳聞。

朱立倫表示，雙方協商從沒斷過，國民黨和柯文哲、侯友宜正進行第三波民主運動最重要的試驗，希望秉持這樣的協商精神，不能只顧自己或百分之百要求對方堅持自己的想法。他說，民調本來就有對比、互比，「但原來的對比、互比是黨內，這次是第一次跨黨派」，才會有「占比多少」，目前正在討論。

國民黨總統參選人侯友宜也表示，國民黨已經拿出最大誠意與善意，「希望能夠讓柯主席更積極地加入團隊的行列，期待柯主席更積極地面對國民黨的善意，大家一起合作」。

民眾黨總統參選人柯文哲昨在南投表示，既然馬英九支持全民調，他也覺得時間差不多了，不能再拖了，大概就是這一、兩天內要解決掉。

朱立倫今天無公開行程；侯友宜今天上午九時起在新竹；柯文哲晚上在逢甲商圈掃街。傳出今天雙方將進行第二次政黨協商會議，朱、侯昨皆未正面回答；馬英九基金會也表示未得到訊息。

2024選舉 2024總統選舉 馬英九 全民調 朱立倫 柯文哲 侯友宜 賴清德 蕭美琴

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