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藍批撒錢難救少子化 綠：是世界趨勢

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
國民黨13日批評蔡政府少子化因應無方，民進黨立委則辯稱，少子化是國際共業。（國民黨立院黨團）
國民黨13日批評蔡政府少子化因應無方，民進黨立委則辯稱，少子化是國際共業。（國民黨立院黨團）

「少子女化預算已經漲到1201億，但我國出生率卻持續下降，要等政黨輪替才有解！」國民黨立委陳以信13日痛批，蔡政府少子化預算逐年上升，但出生率卻逐年下降；同黨立委謝衣鳳直言，應立即解決低薪、高房價與托幼問題；但民進黨立委莊瑞雄回應說，少子化是世界共業，國民黨的解方，政府已經在進行。

花錢卻沒有改善

陳以信說，少子化預算從107年的193億提升到113年的1201億，但我國讀出生率逐年下降，從104年的21萬逐年下降，去年僅13.8萬人，今年1到9月更僅有9.9萬人，而自然增加率自2019年就接近零成長，2020年就進入負成長，且新生兒死亡率在民進黨任內也逐漸上升。他痛批，不只生不出來，生出來的還保不住。

謝衣鳳分析，我國的住宅價格指數從99.86%飆升到130.8%，但經常性薪資未滿4萬的勞工卻佔比59%，而家長送托率僅有19.88%，低於政府設定的20.94%，顯示低薪、高房價與托育機構不被信任，讓年輕父母要養兒養房更加困難，但蔡政府顯然束手無策。

「少子化問題要政黨輪替才有解！」國民黨立院總召曾銘宗強調，蔡政府面對中長期問題都不願做，像是8400億前瞻建設，原本還沒有增加育兒空間的建設，是後來在不斷爭取下才加入，而這7年多下來少子化問題反而愈來愈加劇，應該支持侯友宜，才能扭轉蔡政府現在錯誤的政策。

少子化是全球共業

不過民進黨立委莊瑞雄回應說，德國、日本與中國等國家都面臨出生人口減少的問題，而德國與日本都是很早就面對少子化問題的先進國家，「難道他們也束手無策？」莊瑞雄強調，台灣問題比較嚴重，是因為早期國民黨政府沒有發現問題，太晚因應造成的。

他也批評說，侯友宜雖然有提補助凍卵、生育加碼等政策，但現在蔡政府就已經在做，侯友宜只是加碼金額罷了，莊瑞雄質疑，難道就真能解決少子化問題？

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