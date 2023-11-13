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馬英九願意做藍白合見證人 藍委：有執行上困難

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
前總統馬英九與馬英九基金會執行長蕭旭岑（右）。 圖／聯合報系資料照片
前總統馬英九與馬英九基金會執行長蕭旭岑（右）。 圖／聯合報系資料照片

前總統馬英九辦公室表示，願意當藍白合協商見證人。國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，讓馬英九參加會談會，有執行上的困難。現在主角是國民黨主席朱立倫、國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲，理應由三人談完，達成共識，再邀請馬英九見證。

曾銘宗指出，馬英九有其高度，在會議中若不讓馬表達意見，對馬英九不尊敬，但這不是馬英九權責，也未必適合發表意見，邀請馬英九參加藍白合會談，會面臨執行上的困難。如果雙方達成共識，再由馬英九見證，便相當合適，也有非常重大的意義存在。

曾銘宗說，藍白合有三個重點，首先，是要真合作，促成政黨輪替，這是絕大多數民眾心願；其次是全民調時，要包含總統參選人、政黨元素；最後是要做具有公信力的真民調才行。

另有不具名立委指出，下周就要登記，這周是關鍵時刻，也是最後能談的時間，誰當見證人都可以，重點是要盡快坐下談，馬英九擔任過國家元首，當見證人也符合高度。重點是兩邊動作要快，否則最後沒有談判，導致破局，難免會有遺憾。

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