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觀察站／朱立倫給馬英九軟釘子 卡住藍白合？

聯合報／ 本報記者林河名侯俐安
馬英九（右）上周五拋出藍白全民調主張後，朱立倫（左）昨天再提到全民調包含個人、團隊或相互的「占比、互比、對比」等，某種程度也屬於對全民調的「校正回歸」。圖／聯合報系資料照片
馬英九（右）上周五拋出藍白全民調主張後，朱立倫（左）昨天再提到全民調包含個人、團隊或相互的「占比、互比、對比」等，某種程度也屬於對全民調的「校正回歸」。圖／聯合報系資料照片

藍白合陷入膠著，前總統馬英九日前拋出「全民調」共推正副總統參選人後，有如為藍白政黨協商添加催化劑。雖然高雄市前市長韓國瑜隨即附和馬的主張，但國民黨主席朱立倫昨天一席說法，不但形同給馬英九軟釘子，也讓期待在野整合的支持者憂心，會不會因全民調的方法差異，又卡住藍白合

馬英九上周五拋出藍白全民調主張後，國民黨內反應不一。其中，猶豫者仍糾結於全民調可能的偏差。朱立倫昨天再提到全民調包含個人、團隊或相互的「占比、互比、對比」等，某種程度也屬於對全民調的「校正回歸」。

然而，總統大選廿日（下周一）就要開始登記，藍白要合的時間已非常緊迫，若還斤斤計較於各自政黨實力，恐怕到登記之時都還得不出藍白都能接受的民調方式，只能以破局收場。

在此藍白合作最後關頭，馬英九主張全民調，不失為快刀斬亂麻方法，儘管藍營內部仍有雜音，卻也是藍白最大公約數的做法。

誠如馬英九辦公室昨晚最新說明，馬主張的全民調方式，就是過去國民黨多年來初選民調方式，歷任黨主席也都採用；包括二○一九年和今年的總統提名人黨內初選，都是用這個方式選出黨的候選人，韓國瑜、侯友宜也因此勝出代表國民黨參選。如果連國民黨自己採行的全民調都還要擔心會不會「便宜了柯文哲」，雙方談合作無異緣木求魚。

目前最大問題是，馬英九雖已提出國民黨及民進黨都已行之多年的全民調方式，卻還被多所質疑，並欲附加其他條件，形成藍白合的卡關困境。朱立倫昨天說團隊協商「不是一個人說了算」，很容易被解讀指涉馬英九，但另一方面，不也正折射黨中央的偏見與「自己說了算」？

政黨之間談判，固然必須講求政治實力，對全民調的方法斟酌再三，正是談判籌碼的算計。只是，這些頂多是戰術層次；如果「政黨輪替」才是最高的戰略目標，國民黨何妨展現泱泱大黨的器度採行全民調，而不是僅在兩黨民調輸贏錙銖必較，卻蹉跎了在野合作的大計。

2024選舉 2024總統選舉 全民調 馬英九 藍白合 韓國瑜 朱立倫 柯文哲 侯友宜

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