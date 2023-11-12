各陣營搶醫界選票／侯有醫師兄分身 柯自認站第一線

總統大選，藍綠白搶攻醫界選票，兩個醫師加一個警察的選舉，誰更能獲得醫界支持？民眾黨人士表示，民眾黨總統參選人柯文哲是外科醫師，與公衛出身的賴清德相比，自認才是真正在第一線，比賴更了解運作與實務，而過去醫界因為民主化運動反權威，確實較支持民進黨，現在台灣已民主化，故無此問題，各界都是柯希望爭取的對象。

柯文哲陸續提出長照、勞健保改革等政見，例如針對健保或相關長照，希望開辦長照險去支應，而不是靠現行的基金，民眾黨人士說，這就是要找出問題並提出解決問題的方式，勞健保資金缺口部分，民進黨只會撥補預算，柯文哲認為應該要制度化，而不是想到才做。

國民黨總統參選人侯友宜雖然不是醫師，但侯的二哥侯明鋒是有「南台灣乳癌第一刀」稱號的乳癌權威，他每天扮演侯友宜的分身幫忙跑行程、串連醫界，侯友宜競辦表示，侯友宜在北、中、南三區成立醫事團體後援會，每一場都有逾千名醫護人員前來相挺，醫療政見更獲支持。

侯競辦指出，醫護人員對國人健康付出許多，但過去七年國家沒有給予應有照顧，侯友宜提出將醫療健康照護支出逐年提升到ＧＤＰ百分之八，從根本擴充醫療資源，一視同仁提高護理師薪資，加薪增加的經費由政府編列公務預算，反觀賴清德的醫療政策，只會要護理人員「做功德」，經費來自健保，僅補貼夜班護理人員，被醫療界批評是差別待遇，造成護理人員對立、可能壓縮整體醫療資源後才轉彎，跟進侯的主張。

綠醫界鐵票鬆動，侯友宜靠醫師哥哥拉攏醫界，侯競辦表示，侯友宜提出的醫療政策更是獲得許多醫護人員的支持，選戰剩下六十幾天，會把握時間，持續勤走基層，努力爭取醫療界的支持。

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