柯文哲疑飆粗話怒罵陳智菡 侯友宜先呵呵：不是新聞啦
民眾黨主席柯文哲日前在競總成立大會，疑似怒罵柯辦發言人陳智菡七字經粗話，「我Ｘ妳ＸＸ咧Ｘ腰」。國民黨籍總統候選人侯友宜今天上午出席侯友宜黃柏霖聯合競總成立大會，被媒體問到柯文哲飆髒話是否不尊重女性，侯友宜先笑了兩聲呵呵，才說「這種事不會是新聞啦！」
日前網路網路上曝光一段影片，可明顯聽到柯文哲與旁人正在說話，突然點名陳智菡，隨後不滿說：「她（陳智菡）說她忘記了」，然後就爆出疑似「我Ｘ妳ＸＸ咧Ｘ腰」的粗話。
陳智菡今天上午在臉書留言說，前幾天就看到有人在帶風向，說柯文哲罵館長（陳之漢），「我還趕快跟館長打招呼免得引發誤會」，現在又燒回來鬧柯文哲不尊重女性，憑什麼當總統？
陳智菡說，請仔細聽聽原音，就知道是惡意解讀上字帶風向。他說「哇！慘啊！」（台語）變成操***的，一件沒有的事，被網軍洗的風生水起。「如果柯文哲真的這樣罵人，小姐姐那麼凶，第一個就跳出來抗議好嗎？」
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