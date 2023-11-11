藍：國民黨全民調 含個人與政黨

前總統馬英九建議「藍白合」以全民調定勝負推出正副總統參選人，國民黨中央昨舉行記者會，智庫副執行長凌濤表示，現在整體政黨協商是交由黨對黨的意見來進行，現在的方案，就是維持國民黨的「全民調」。

凌濤也批評，民眾黨任由主戰派在操作全民調的定義，是誤導民眾的作法，國民黨推出的就是全民調，而這個全民調包含個人與政黨的考量。

凌濤與國民黨發言人楊智伃昨舉行記者會，再度向民眾黨主席柯文哲喊話並說明國民黨對全民調的立場，強調國民黨負責任提出包含個人、團隊的全民調，就是希望以團隊精神出發，而非個人主義，打團隊戰實現政黨輪替，以杜絕民主獨大與獨裁，打造第三波民主改革。

凌濤表示，國民黨的全民調則是參照德國國會的聯立制，一半以「侯柯配」或「柯侯配」，對決民進黨「賴蕭配」的對比式民調；但另一半要採計由國民黨、民眾黨的政黨互比相對支持度；不只比個人，還要比政黨。

凌濤表示，民眾黨主戰派對全民調有各種解讀，有些主戰派認同馬英九推出的全民調方案，但被問到究竟支不支持馬英九所主張「侯柯」或「柯侯」組合做民調，卻又默不做聲。

凌濤表示，有民眾黨主戰派說國民黨是出來分糖，但國民黨希望推進藍白合，就是希望推動聯合政府的價值，「我們不是希望分糖，是把餅做大，把聯合政府獲得大家支持」，這才是最重要的理念。

商品推薦