藍白合破局？柯文哲：只差總統選舉問題

藍白合持續卡關，民眾黨總統參選人柯文哲競選總幹事黃珊珊日前透露，柯本周安排跟副手拍照。被視為柯文哲副手熱門人選的雅虎台灣前總經理鄒開蓮，昨天下午現身柯文哲全國競選總部，引發聯想。柯文哲競辦發言人陳智菡回應，鄒開蓮是財經顧問，與柯經常見面、互動，交流財經與科技議題，「今天是來聊天」。

藍白合是否破局？柯文哲表示，外界可能認為藍白合進度卡卡，其實還是有進度，包括政策綱領、立委選舉、立法院長及立法院委員會召委選舉等，合作範圍很廣，現在只差總統選舉問題，要說沒共識也是有共識，只是在爭執怎麼選比較好選；對他來講，如果要合作，當然是用最強組合參選，「怎麼會說要合作，卻故意用比較不好的組合去選舉？」這是他跟國民黨的爭執，其他部分還算有共識。

傳出柯文哲日前與高雄市前市長韓國瑜見面時，韓國瑜當面表達，若沒有「侯柯配」，就是「侯韓配」的組合，柯文哲昨天受訪表示，韓國瑜沒有當面說過有侯韓配這件事情。韓辦昨天也澄清，有關「沒有侯柯配就是侯韓配」報導內容，並非事實，請外界勿以訛傳訛，刻意扭曲誤導。

國民黨總統參選人侯友宜昨表示，韓國瑜是他的老朋友，都為中華民國而努力，「我們想法一致，會一起加油努力」。侯說，藍白合最大的共識就是組成最強團隊，大家有共同理念和想法，才能並肩作戰。

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