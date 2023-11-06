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賴清德：主流民意反對上架共黨
民進黨總統參選人賴清德昨天表示，真正的主流民意，從來不是藍或白，藍白陣營宣稱有六成的民眾要下架民進黨，而真正主流民意是九成的台灣人民，反對上架共產黨。他指出，台灣這條船已航行在正確路上，藍白還在岸上吵著誰要當船長，不管藍或白都不是台灣主流，藍白陣營考量的是權位分配，人民不會支持。
賴清德昨天出席「新竹市信賴台灣姊妹會成立大會」表示，藍白都希望利用聯合次要敵人打擊主要敵人，這段時間民進黨不斷提出國政藍圖，希望國家可以更好，但是藍白陣營考量的是整個權位分配。
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