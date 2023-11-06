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賴清德提桃竹苗大矽谷 地方質疑

聯合報／ 記者范榮達吳傑沐郭政芬黃羿馨朱冠諭／連線報導
民進黨總統參選人賴清德昨成立苗栗競選總部，現場湧入大批支持民眾，他提出桃竹苗大矽谷計畫政見。記者范榮達／攝影
民進黨總統參選人賴清德昨成立苗栗競選總部，現場湧入大批支持民眾，他提出桃竹苗大矽谷計畫政見。記者范榮達／攝影

民進黨總統參選人賴清德昨在客家大本營苗栗、竹縣和桃園南區成立競選總部，提出「桃竹苗大矽谷計畫」政見爭取支持，強調整合苗栗、新竹縣市和桃園所有資源帶動區域發展；由於台積電桃園設廠破局、竹縣竹科3期及台知園區計畫持續卡關，兩地方政府都質疑別再為選舉操作。

賴清德說，現在以竹科為發展動能的模式已飽和，應利用苗栗、新竹縣市甚至桃園，整合所有資源，包括土地、園區定位、水、電及人才培養，大學、研究機構也納入，同時解決交通各項問題，相信桃竹苗大矽谷計畫定可帶動桃竹苗發展、全台產業科技進步。

賴表示，竹南科學園區未來可和新竹、桃園科學園區結合，再搭配全台最大的離岸風電，為苗栗注入新動能；竹縣則是北台灣科技走廊，更是大矽谷計畫核心。

不過，台積電桃園設新廠才破局，桃園新聞處長羅楚東便回應，民進黨在中央、桃園與竹市完整執政8年，現在應談成果，不是還在開支票；中央如有具體規畫，市府會積極配合，但台積電教訓還歷歷在目，不要再把產業發展當選舉議題操作。

桃園市議員凌濤、舒翠玲質疑，前市府的「亞矽創」被認定是錢坑，華麗包裝無法消弭民眾疑慮，「應先為民進黨過去耽誤台積電設廠的行為向桃園人道歉」。

竹縣府批民進黨執政資源分配不均，竹縣統籌分配款全台倒數第一，選前才說重視地方；立委林思銘說，竹科3期及台知園區計畫卡關十幾年，喊大矽谷計畫看不出誠意，是空心草包政策。

苗栗縣長鍾東錦說，感謝好意提拔苗栗，計畫跨越不同行政區域和領域，很多未知數，但縣府還是樂觀其成；議員鄭碧玉質疑沒配套，別講選舉語言畫大餅騙票。

竹市府說，計畫如能整合桃竹苗與竹科且解決交通問題，是好的政策方向，中央終於願意重視桃竹苗，樂觀其成，也盼多與地方溝通。

不少民進黨民代則力挺，苗縣議員邱毓興強調計畫切合地方需求，有助擴大苗栗就業機會；桃園市議會黨團說，以後就由賴清德當總統來實現桃園新的科技願景。

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