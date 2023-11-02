藍白密會談消息走漏 柯文哲不滿劍指侯辦

國民黨主席朱立倫、國民黨總統參選人侯友宜和民眾黨總統參選人柯文哲三人前晚密會五十三分鐘，由於消息提前曝光、雙方兩度更換地點，本報記者追查抵達現場，直擊三人密會，卻引發柯陣營不滿。柯文哲昨天表示，「這件事情很簡單，大家都是專門的，看是誰報導、報導誰寫的、哪些記者跑哪一條線，就知道消息誰放的」，劍指侯競辦。

侯友宜昨上午參訪虎尾鎮農會花生加工廠，被媒體問到消息走漏與侯競辦執行長金溥聰有關時，侯友宜說，「你們想太多了啦，這跟金執行長完全沒關係」，金只知道時間、不知道地點，「不要很多事情老是賴到金執行長身上」。

媒體問到消息走漏是否為藍營刻意放消息？柯文哲說，他有很多想法，但也說，「有的話，在這裡講何必呢？」

柯文哲前天曾指出「合作必須要有公開、公平的原則，若訴諸密室政治、分贓政治，人民無法接受」，但當晚就和朱、侯密室會談。

柯強調他前晚有向朱表達清楚，他仍主張公開透明，免得外界以為在「喬什麼東西」，下次若要見面就公開。柯表示，雙方都有支持者需要交代，合作要有公開公平的比賽規則，若合作搞到密室協商，台灣民眾也不會接受。

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