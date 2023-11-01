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指賴清德老家違建房屋稅欠8萬 葉元之再爆地價稅也沒繳

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
葉元之今再追賴清德違建。記者張曼蘋／攝影
葉元之今再追賴清德違建。記者張曼蘋／攝影

民進黨總統參選人賴清德老家違建問題再被拿出來討論，國民黨立委參選人、新北市議員葉元之昨在議會質詢。葉今上午再開記者會說「建築2003年增建有沒申請建照不拆，連8萬元房屋稅都要賴，乾脆改名叫賴八萬」，且地價稅也沒繳。賴清德競選總部發言人戴瑋姍表示，此件爭議應回歸法律程序理性討論。

葉元之表示，看不慣民進黨雙標，既然有違建，處理就好，但民進黨每次面對別人的違建才是窮追猛打，講得跟殺人放火一樣，不管是高雄前市長韓國瑜的違建、民眾黨主席柯文哲的違建，前立委顏寬恒、黃國昌等人的違建，黨從上到下都把別人講的十惡不赦，而賴清德自己有違建，就全黨噤聲，各種護航。

「有繳房屋稅，為何新北市府查不到稅籍資料？」葉元之說，講不出來就是又在說謊，且要再爆料連地價稅也沒有繳，因為這塊土地是礦物用地，免繳地價稅，但2004年跟地主取得用地、蓋住家，因為沒有登記住家就不用繳房屋稅，也不用繳地價稅，「為何法令遇到賴清德就轉彎？」

葉元之還說，他去幫忙算賴清德10年的房屋稅很便宜，只要繳8萬元，「連8萬元房屋稅都要賴，乾脆改名叫賴八萬」，若繳不出來的話，賴的好朋友、台南前議員謝龍介也說願意幫忙出，「我想三問賴清德，昨天為何又騙？為何不繳稅？當初是否故意買這塊地蓋房，試圖逃漏稅？」

對此，戴瑋姍表示，此件爭議應回歸法律程序理性討論，相信新北市政府會依法行政，當事人也會遵法辦理。

賴清德違建爭議，市議員葉元之緊追賴清德房屋稅問題。圖／報系資料照
賴清德違建爭議，市議員葉元之緊追賴清德房屋稅問題。圖／報系資料照

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