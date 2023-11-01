指賴清德老家違建房屋稅欠8萬 葉元之再爆地價稅也沒繳
民進黨總統參選人賴清德老家違建問題再被拿出來討論，國民黨立委參選人、新北市議員葉元之昨在議會質詢。葉今上午再開記者會說「建築2003年增建有沒申請建照不拆，連8萬元房屋稅都要賴，乾脆改名叫賴八萬」，且地價稅也沒繳。賴清德競選總部發言人戴瑋姍表示，此件爭議應回歸法律程序理性討論。
葉元之表示，看不慣民進黨雙標，既然有違建，處理就好，但民進黨每次面對別人的違建才是窮追猛打，講得跟殺人放火一樣，不管是高雄前市長韓國瑜的違建、民眾黨主席柯文哲的違建，前立委顏寬恒、黃國昌等人的違建，黨從上到下都把別人講的十惡不赦，而賴清德自己有違建，就全黨噤聲，各種護航。
「有繳房屋稅，為何新北市府查不到稅籍資料？」葉元之說，講不出來就是又在說謊，且要再爆料連地價稅也沒有繳，因為這塊土地是礦物用地，免繳地價稅，但2004年跟地主取得用地、蓋住家，因為沒有登記住家就不用繳房屋稅，也不用繳地價稅，「為何法令遇到賴清德就轉彎？」
葉元之還說，他去幫忙算賴清德10年的房屋稅很便宜，只要繳8萬元，「連8萬元房屋稅都要賴，乾脆改名叫賴八萬」，若繳不出來的話，賴的好朋友、台南前議員謝龍介也說願意幫忙出，「我想三問賴清德，昨天為何又騙？為何不繳稅？當初是否故意買這塊地蓋房，試圖逃漏稅？」
對此，戴瑋姍表示，此件爭議應回歸法律程序理性討論，相信新北市政府會依法行政，當事人也會遵法辦理。
▪ 聯合報最新民調／賴清德30%領先 侯友宜、柯文哲旗鼓相當
▪ 聯合報最新民調／4成5盼下架民進黨 侯柯郭合作將贏15個百分點
▪ 聯合報最新民調／區域立委、政黨票支持度 看藍綠白政黨誰領先？
▪ 不斷更新／2024立委大選！看選區範圍、各政黨提名名單
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言