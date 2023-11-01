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龍科延燒 張善政籲選舉回歸政策

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
台積電放棄進駐龍潭科學園區3期引發議論，桃園市長張善政（右）昨接受廣播節目「千秋萬事」專訪時直言，「誰再講台積電這話題，就是害我們的產業。」記者朱冠諭／翻攝
台積電放棄進駐龍潭科學園區3期引發議論，桃園市長張善政（右）昨接受廣播節目「千秋萬事」專訪時直言，「誰再講台積電這話題，就是害我們的產業。」記者朱冠諭／翻攝

台積電放棄進駐龍潭科學園區3期，副總統賴清德日前到桃園輔選時稱，選出來的立委若無法留住重大產業，就該換人。桃園市長張善政昨接受廣播專訪，向政治人物喊話，產業發展不是選舉話題，選舉應回歸政策，「誰再講台積電這話題，就是害我們的產業。」

儘管台積電不到龍科3期，新竹科學園區管理局仍以其他科技廠有需求為由，繼續推動，張善政要龍潭居民不用太擔心，市府仍持續和科管局開會，雙方態度一樣，對於不願被徵收的地主會剔除，市府會督促科管局。

反龍科3期擴建案自救會不滿，前天赴行政院抗議，以紙團代替雞蛋砸桃園市前市長、行政院副院長鄭文燦照片，要求退回擴建計畫。張善政昨說，自救會到行政院抗議，凸顯此事焦點其實不是地方政府，而是行政院底下的國科會和竹科管理局，市府的角色是建立平台讓雙方溝通。

張善政說，居民抗議是不滿很晚才知道徵收計畫，他早年在國科會任職，知道科學園區成形時間很長，要按部就班做，去年民進黨為市長選情，把事情爆出來，讓居民嚇一大跳，「老實說，去年講出來就是政治口水」，結果「呷緊弄破碗」。

對於賴清德自稱曾積極爭取台積電到台南，暗批桃園市府。張善政呼籲政治人物，產業發展不是選舉話題，講愈多對產業發展只會傷害愈大，要把去年選舉提早曝光的教訓記在心裡，選舉還是應回歸政策。

張善政昨也替科管局緩頰，台積電雖不到龍科3期，但為台灣科技發展，科管局還是要替其他廠商找地，台積電所需土地較大，退出後土地規畫會較有彈性，「若居民不願被徵收就剔除，這沒有問題，不用太擔心」。

張善政也說，台積電在全球布局，北台灣仍會是重中之重和首選，水資源比南部更充足，桃園又比雙北有更大的地，市府將可用的地盤點完後，還是會透過科管局反映給台積電。

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