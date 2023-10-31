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新聞眼／朱柯會氣氛見和緩 就怕不可預測變數

聯合報／ 本報記者侯俐安林河名
一場朱柯會，牽動2024大選走向，對在野黨是危機或轉機。圖左起柯文哲、朱立倫、侯友宜。圖／聯合報系資料照片
一場朱柯會，牽動2024大選走向，對在野黨是危機或轉機。圖左起柯文哲、朱立倫、侯友宜。圖／聯合報系資料照片

藍白首場政黨協商「朱柯會」達成四點共識，核心的總統候選人問題懸而未決，縱然氣氛相較十月十四日藍白幕僚會議「黃金（黄珊珊、金溥聰）會」緩和，彼此釋出「還想談下去」的善意，但隨時間愈來愈緊迫，支持者已失去耐心，最怕還有不可預測變數。

綜觀昨天朱柯談成的四項結論，基本上和「黃金會」結論差距不大，只能說是再次白紙黑字，但主談者是兩陣營主帥較有正當性，能直接「畫押」。這次兩黨的共識稍有增加，除了兩岸部分，雙方聲明將依據憲法和兩岸人民關係條例重啟兩岸對話交流，可說是回到國民黨傳統主張；立委席次「相互支援」也藏有玄機，關鍵爭點依舊必須繞回誰來代表藍白參選正副總統。

過去三周可說是柯文哲「叫牌期」，直到進入政黨協商後，底牌才浮現。柯昨天說，雙方若有個公平、可接受的合作辦法，能接受侯柯共同出現在一張選票上。但何謂「公平、可接受的合作辦法」，恐怕還是言人人殊。

朱立倫昨在公開發言中，兩度指藍白共同理念早在九月就談過，原本十月初就該舉辦記者會，卻因幕僚會議延宕；言下之意，恐怕也是劍指上回主談的金溥聰、黄珊珊。但上回因端出「全民調」和「民主初選」而使藍白劍拔弩張，即便已成過去式，在下次三方協商時，還是需要侯、柯最後決定。如果「全民調」和「民主初選」都不採行，如何找出第三條路，不僅考驗三方，也在檢驗潛在總統參選人是否具「可預測性」？

朱柯昨天四點共識中，既已同意兩黨發揮一加一大於二的功效，就不該再為產生總統人選方式出爾反爾或相持不下，若連這點「可預測」的穩定度都沒有，未來如何穩健帶領國家？而會談共識或承諾也豈非都成白搭？

2024選舉 2024總統選舉 朱立倫 柯文哲 金溥聰 藍白

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