新聞幕後／朱柯閉門會 柯文哲提總統合作想法

藍白政黨協商昨登場，雖會後結論未觸及總統選舉合作議題，但據了解，民眾黨主席柯文哲在閉門會談中還是向國民黨主席朱立倫提出自己關於總統合作的想法，包括以公平機制決定、以及可以接受國民黨總統參選人侯友宜提出的「兩人共列在選票上」的建議，朱立倫則以侯友宜沒與會，共推總統問題要等三人會談時才能進一步討論來回應。

相較十月十四日藍白幕僚會議快速進入深水區，雙方談出火藥味讓「藍白合」險些破局，這次雙方幕僚早已針對細項溝通，昨天朱、柯在「淺水灘」展現誠意，各自提出版本逐一核對後，一小時拍板定案，再迅速擬出文字對外宣示。

昨天協商會議在台北市長官邸藝文沙龍舉辦，朱、柯均穿上白襯衫搭配深藍色西裝，柯繫上代表民眾黨的湖水綠領帶、別上「ＫＰ」別針，朱則繫藍色領帶、別上國旗別針，兩人「服裝先藍白合」，雙方也互稱彼此是「好朋友、老同學」。

有別於上回藍白幕僚會議，朱、柯身為政黨主帥不用再來回請示確認，昨天雙方廣泛交換意見與共同目標，針對民眾黨提名的十一個選區中，國民黨禮讓其中三席，扣掉原住民及外島，兩黨均提名的區域立委的只有四個選區，會中盤點個別選區現況，認為對選舉結果比較可能有影響的只有新竹市。至於能源、兩岸政見，彼此更是無異見。

雙方原本擬定三項議程，包含「聯合政府」方式、爭取立委席次極大化、最強在野總統候選人產生方式。朱、柯討論前兩項後，對於「如何選出最強總統參選人」都有默契尊重侯友宜，此項議程並未列入四項共識，但據透露，在雙方會談過程中，柯還是向朱提出自己關於總統合作的想法，但朱以侯未與會，雙方未進一步討論。

對於國民黨今年六月祭出「柯文哲條款」，禁止立委參選人邀請柯文哲站台是否解禁？據了解，昨會中也有討論，但朱立倫語帶保留，指還要等侯友宜共同研商才能討論，共識文字中只以「相互支援」中性呈現。

對於侯柯朱三方會談的時間，相關人士都表示「還在對時間」，但都認為愈快愈好。外界最關切的共推總統候選人是否趨於悲觀？相關人士認為「現在很難說」，但肯定的是雙方都有一致共識，就是「如果不合作就可能贏不了」。

據了解，今上午侯、柯在宜蘭同場後，本周侯、柯也將與鴻海創辦人郭台銘共同拜廟，將是近期首次三人同台。

商品推薦