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藍軍敬黃埔魂 侯友宜喊當選行憲日就放假

聯合報／ 記者劉柏均陳秋雲葉德正／連線報導
國民黨總統參選人侯友宜昨到台中輔選，中午參與黃埔建軍、百年建校活動，受到現場民眾熱烈歡迎，高喊「總統好」。記者劉柏均／攝影
國民黨總統參選人侯友宜昨到台中輔選，中午參與黃埔建軍、百年建校活動，受到現場民眾熱烈歡迎，高喊「總統好」。記者劉柏均／攝影

國民黨總統參選人侯友宜昨天到台中參與黃埔建軍、百年建校活動，侯痛批民進黨總統參選人賴清德，選前喊台獨、選舉不敢喊，欺騙人民，只會讓國家面臨「兵凶戰危」；侯強調，沒有中華民國憲法、就沒有中華民國，若當選總統，行憲紀念日這天全國放假，讓大家記得這重要日子。他與民眾高喊「中華民國萬歲」，現場慷慨激昂。

侯友宜昨天上午先到台中太平造勢，他引用台積電創辦人張忠謀談話「沒有國家安全，我們將失去一切」，表示觀光業者今天將舉行挺侯大會，「我們希望來是客機，不是戰機」。

民進黨立委趙天麟緋聞案延燒，侯友宜也質疑，「國防委員會委員還可以外遇搞大陸女子嗎？」他問台下群眾，民進黨有調查嗎？眾人大喊「沒有」，他說如果擔任總統，將成立新的特偵組好好查一查各種弊案。

侯友宜說，連美國在台協會（ＡＩＴ）主席羅森柏格都說「不支持台獨」、「贊成兩岸對話」，「侯友宜的主張跟美國看法完全一致」，其他兩位總統參選人「看法有跟我一致嗎？」「能讓台灣平安嗎？」他還以台語說：「他們兩個都無才調（無能力）嘛！」

侯友宜參與黃埔建軍、百年建校活動時表示，如今政府不照顧軍公教，未來他當選，一定修改退撫法，還給軍公教警消公平正義。

民眾黨總統參選人柯文哲昨預告，民進黨接下來只能用抗中保台老招訴諸仇恨。對於賴清德認為民眾黨擬提名陸配列不分區立委有國安疑慮，柯文哲以趙天麟緋聞案為例說，民進黨口說抗中保台，身體卻很誠實「親中舔共」。

2024選舉 2024總統選舉 侯友宜 美國在台協會 趙天麟 柯文哲 賴清德 抗中保台 台積電 羅森柏格

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