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新聞幕後／朱柯會 一通電話一杯咖啡敲定

聯合報／ 本報記者侯俐安
國民黨主席朱立倫（右）與民眾黨總統參選人柯文哲（左）今將面對面第一次協商。本報資料照片
國民黨主席朱立倫（右）與民眾黨總統參選人柯文哲（左）今將面對面第一次協商。本報資料照片

藍白合政黨協商今天登場，國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲上午會談並共同開記者會後，朱立倫將立刻再和國民黨總統參選人侯友宜合體，共同接受媒體聯訪，既展現默契，也減少見縫插針機會。藍白兩黨主帥初次正式會面，就端出區域立委、政見合作兩大前菜，為「藍白合」踏出重要一步。

至於協商核心，究竟總統人選組合是「侯柯配」或「柯侯配」？仍視雙方善意堆疊是否見效。

有別於十月十四日藍白合首場幕僚會，從會前大陣仗場勘到「黃金（黄珊珊、金溥聰）會談」後，民眾黨以千字文回絕國民黨拋出的開放式民主初選，侯友宜競辦執行長金溥聰也難掩火氣批柯「說翻臉就翻臉」，雙方劍拔弩張飄火藥味，時隔十五天，藍白雙方氣氛已見緩和。

過去一周，侯友宜接受專訪，反將柯文哲一軍，公布早已溝通接受「侯柯配」或「柯侯配」，並設定「D-day」十月廿五日，遭柯回以「逼婚」、「砒霜」之說，外界原本擔心藍白已難合；但進入政黨協商後，雙方不再糾結「全民調」或「民主初選」，反而各自釋放善意。

朱柯會今天登場，幕僚端已有多次溝通，主帥也充分掌握協商內容。不同於上次「黃金會談」大陣仗場勘，這次雙方約在台北市長官邸藝文沙龍，雙方幕僚一通電話、一杯咖啡就搞定。藍白雙方默契已在成形，從上周五延到今天舉辦，也避開民進黨立委趙天麟緋聞風暴，避免「焦點」被搶走。

朱立倫已在廿六日透露，藍白雙方在政見上已有共同理想，「大同小異、求同存異」。他還說，立委大部分已經討論完成，隨時可以和柯文哲共同宣示。據了解，區域立委早在九月就已談完；政見方面，雙方對能源、兩岸有共同想法，今天將共同宣布。至於聯合政府，兩黨對機制也有初步共識。

不過，藍白合作核心問題仍在如何共推一組最強總統候選人組合，近來國民黨基層對於藍白膠著開始不耐，擔心國民黨失去主體性，也影響區域立委選情，「不合也未必輸」聲音此起彼落。為穩住軍心，侯友宜、朱立倫過去一周密集合體，不讓外界見縫插針。

下一步期限，藍營喊出十月底、柯喊十一月廿日，固然拖到最後一秒，民眾黨可將利益極大化，但若破局，風險更大。朱柯在談成善意的第一局後，馬上就要進入深水區，能否還能展現十足默契？國民黨支持者是否能接受？誠如朱所說，最終必須侯朱柯「三方會談」，亦即否決權在侯友宜手上。政黨協商啟動後，大選登記倒數前，刻刻仍須步步為營。

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