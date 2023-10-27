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柯韓配？ 韓國瑜聽了嚇一跳

聯合報／ 記者林縉明張睿廷屈彥辰／台北報導

藍白合未有進展，傳出民眾黨總統參選人柯文哲理想的副手人選是高雄市前市長韓國瑜。韓國瑜前發言人王淺秋昨天表示，韓國瑜聽聞時嚇一跳；柯辦主任周榆修則說，柯、韓曾共事，兩人像戰友，不應在這時候給外界見縫插針感覺，這樣的事情應該避免，對韓國瑜感到抱歉。

王淺秋表示，她把新聞貼給韓國瑜看，韓第一個反應是嚇一跳，怎麼會往這方面去？她說，韓從來不是看自己的位置，一直希望促成兩、三方合作。

國民黨總統參選人侯友宜前天指柯文哲寸步不讓。柯競選總幹事黃珊珊回擊，民主初選根本不可行且不可信，難找出最強候選人，國民黨難道不懂？國民黨卻把破局責任推給民眾黨，難道有誠意嗎？

藍營基層則是打爆民代電話，批評柯文哲太過分，國民黨不該再退讓。國民黨立委李德維呼籲，如果合不成，應設置斷點，藍白雙方各自努力，藍營沒有本錢一直和柯文哲耗下去。

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