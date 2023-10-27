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冷眼集／青年聞到當權久了的腐朽味

聯合報／ 本報記者蔡晉宇周佑政
民進黨完全執政近八年，給年輕人的印象卻是「聞到當權久了的腐朽味」。蔡英文（左）總統的年輕族群支持度，未必能完全轉移給賴清德（右）。圖／聯合報系資料照
民進黨完全執政近八年，給年輕人的印象卻是「聞到當權久了的腐朽味」。蔡英文（左）總統的年輕族群支持度，未必能完全轉移給賴清德（右）。圖／聯合報系資料照

過去兩次總統大選，民進黨席捲青年族群選票，但這次大選，青年對執政黨不滿、對國民黨仍有疑慮，柯文哲乘著旋風而起，藍綠都急著想扭轉青年選票的劣勢。

蔡英文總統二○二○年以八一七萬票創紀錄勝選，年輕人的支持是主因，然而，民進黨現在的青年族群選票不增反減，對社會現況不滿、對執政黨失望、對未來又看不到希望，都是主要原因，賴清德身為執政團隊要員，現在又要參選下屆總統，一次算總帳，自然反應在低迷的年輕人支持度上。

年輕人對社會現狀不滿，房價高漲、兵役延長都是原因。社會住宅是蔡總統的重要政見，至今連供弱勢族群居住都不足，租金補貼政策大手一揮編列了三百億元預算，執行率乏善可陳。兵役政策恢復一年役期，不見政府向年輕人說明，當兵訓練是否革新，只見「備戰才能止戰」口號式宣傳。

民進黨自詡進步改革，完全執政近八年，給年輕人的印象卻是「聞到當權久了的腐朽味」，中山大學女學生當面質疑賴清德如何處理貪腐問題，獲全場掌聲，即是例證。現在連深綠的台南、賴清德本命區都因遍地光電版雜亂無章，在地青年發出怒吼，這一票不會投綠了。

年輕人諸多不滿，卻連在網路上抒發己見、批評政府的空間都沒有。綠色執政下，言論自由緊縮，產生寒蟬效應，是年輕人反感的另一大原因。賴清德日前在陽交大校園演講後，採訪團隊現場和學生們進行訪談，不只一位受訪者憂心的說「我剛剛說的很多是在罵民進黨，具名刊在報紙上，會不會出問題？」學子一句話，道盡怕被網軍攻擊的恐懼。

從市井小民到政壇大咖都深陷寒蟬效應的恐懼，民進黨立委陳明文就感慨，「三百萬案」時，他臉書寫一下回應就被洗版。連綠營重量級立委都招架不住的壓力，遑論年輕人、普通小老百姓。

民進黨長年高舉言論自由大旗，現在，「寒蟬效應」卻成了年輕人對綠色執政的深刻印象。

2024選舉 2024總統選舉 賴清德 言論自由 兵役 租金補貼 社會住宅 柯文哲 民意最前線 選情評論

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