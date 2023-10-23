將與朱侯白藍聯合記者會？ 柯文哲邊走邊回「沒有」

2024總統及立委選戰逼近，不少民眾希望能促成「藍白合」，近期雖頻頻討論，但仍沒有個最終定案。民眾黨總統參選人今晚赴新北樹林參與宮廟活動，一下車就引發各界關心該議題，他僅邊走邊直言「沒有」。

柯文哲今赴樹林忠興宮活動，原有望與無黨籍總統參選人郭台銘不期而遇，但郭臨時取消出席，柯成為到場唯一總統參選人。他上台後一句話祝福就結束，還高唱「愛拚才會贏」，接著就開放一對一合照，並到多桌敬酒，沿途不少民眾喊「總統好」、「凍蒜」，氣氛熱絡。

柯文哲下車時不少民眾蜂擁而上，多家媒體也頻頻追問有關黨務時事議題，因媒體人王淺秋透露，國民黨主席朱立倫、國民黨總統參選人侯友宜將與柯共同舉行聯合記者會，力求立委席次最大化及聯合政府；柯邊走邊被問，並直接回應「沒有」。途中經過現場的郭台銘連署站，也有人發問是否要幫郭連署，柯僅回「哎唷」後，沒有多做回應。

另外，柯文哲今晚也與美國雷根總統基金會暨紀念中心訪問團會面，民眾黨轉述會議內容。柯文哲表示，國防政策上，台灣要扮演區域安全角色，應提升自我防衛能力，國防預算不能低於國內生產毛額的3%。

柯文哲提到，美國是台灣最重要的盟友，也是國際間唯一敢販售武器給台灣的國家，台灣除要繼續向美國採購防禦性武器外，也盼能融入美國在亞太地區主導的區域安全組織，以達到維持台海和平穩定的目標。

柯文哲表示，兩岸政策上，主張「台灣自主、兩岸和平」策略，所謂的台灣自主，就是在維持台灣民主自由的底線下，願意跟大陸展開溝通，未來他會以理性、務實的態度與中國大陸交往，但也需並進「溝通」與「嚇阻」的兩岸策略，降低戰爭風險。

經濟議題上，全球供應鏈因美中對抗已一分為二，以地緣政治的角度來看，台灣很難與中國脫鉤，但要朝向去風險化的方向努力。以台積電為例，多數晶片還是要台灣製造，涉及國安的部分則可以跟美國討論，在尊重市場機制的同時，也做好風險管理，才是務實作法。 民眾黨總統參選人柯文哲今赴樹林忠興宮平安餐會，廟方熱情接待與合照。記者李成蔭／攝影 民眾黨總統參選人柯文哲今赴樹林忠興宮平安餐會，並參拜中壇元帥。記者李成蔭／攝影

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