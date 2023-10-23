賴清德酸「柯導」不要耍流氓 柯文哲：別逼我拿行程表對質

民眾黨總統參選人柯文哲日前在中和開講，有人問若是藍白合，由新北市長侯友宜組閣，有辦法像柯一樣早上七點半上班嗎？柯文哲說，「所以要選柯文哲當總統；以前在美國讀書，我的教授最早六點半來，反而是掃地的黑人最慢來」。柯的說法引發侯友宜及民進黨總統參選人賴清德辦公室批評種族歧視。

侯友宜昨回應，「柯文哲市長，歹勢，我比你還早上班」，六點就到新北市。

柯文哲競選辦公室發言人戴于文表示，這是柯文哲在美國的經驗，沒有任何歧視之意，不要過度解讀。

對於柯文哲對外稱賴清德曾經登門拜訪、拉他到小房間解釋深澳電廠，賴辦昨再發聲明，要求柯文哲好好說清楚，不要耍流氓，也批柯自導自演是「柯導」。

柯文哲昨天參加苗栗縣競選總部成立大會回應說，賴真的是要這樣搞？二○一八年見過好幾次，真的要這樣逼他，回去拿行程表對質。柯表示，不管有沒有見過面，賴要先回答二○一八年深澳電廠一開始要蓋、後來不蓋，是不是為行政院前院長蘇貞昌的問題而改變，「證明你們是為一個人改變國家政策」，這個要先回答，不要糾結細節。

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