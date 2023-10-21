處理兩岸困境 柯文哲再提李登輝告訴他「只要強調特殊關係」

民眾黨總統參選人柯文哲日前稱，前總統李登輝跟他說和中國之間強調「特殊」，不要強調國與國，遭到台聯怒斥胡扯、假傳聖旨、消費李登輝。柯文哲今天上午出席雷震民主人權紀念講座，再度提到此事，柯文哲表示，不要拘泥在一些名詞上，就當作一個特殊關係，在認清台灣與大陸是特殊關係的前提下，這是一個方法來解決目前困境。

柯文哲致詞時指出，台灣就在大陸旁邊，自己常常在想，如果台灣可以跟古巴交換位子多好，但這是不可能的，中國在旁邊是事實，且已經變成世界第二大經濟體，每天都口口聲聲說台灣是中國的一部分，這是一個政治上的事實，所以要有台灣對外的政策。

柯文哲表示，以前曾問過李登輝，當年怎麼會提出兩國論，當時李登輝回答他，只要強調特殊，不要強調國與國；台灣跟中國到底是什麼關係，這一題是有比較迂迴的說法，只要強調特殊關係就好，這也是處理困境的方法。

柯文哲說，常常有人在問說台灣與中國是什麼關係，有一個比較迂迴的說法，台灣、大陸如果是內政問題，那就內政處理，如果是國與國之間問題，就外交部處理，可是台灣有陸委會，這代表台灣跟大陸是特殊關係。柯文哲以民眾黨為例，中央黨部設有涉外委員會，分為大陸組跟外交組，讓他想起李登輝曾告訴他，只要強調「特殊」。

柯文哲認為，維護台灣目前擁有的民主自由政治體制跟生活方式這是底線，在基礎上願意跟各方交談，如果用兩個字形容台灣與中國政策，就是deterrence（嚇阻）、communication（溝通），國防要達到嚇阻力量，但不是叫囂反抗中抗中，而是要溝通。

「天下沒有白吃的午餐」，柯文哲說，和平是有代價的，不要幻想甚麼都不準備，把一個國家的命運，寄託在另一個國家的善意，這是不切實際。

柯文哲強調，他主張兩岸交流，交流增加善意，更多善意增加交流，最起碼避免擦槍走火的危險；從烏克蘭跟以色列的例子來看，不要認為台灣不會有戰爭，降低戰爭風險還是必須要做，一定要盡所有力量降低戰爭風險。

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