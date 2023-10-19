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隔空再過招…柯辦拒折衷方案 侯辦回：合不成須負責

聯合報／ 記者屈彥辰林銘翰／台北報導
侯友宜競選總部發言人黃子哲昨日接受專訪，重申藍白合存有折衷方案，喊話民眾黨要為合作找方法，不要為破局添柴火。圖／《POP撞新聞》製作單位提供
侯友宜競選總部發言人黃子哲昨日接受專訪，重申藍白合存有折衷方案，喊話民眾黨要為合作找方法，不要為破局添柴火。圖／《POP撞新聞》製作單位提供

針對藍白合，國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲兩陣營昨天持續隔空過招。

侯陣營一早就對「開放式民主初選」提折衷方案，即民調與初選併行，但柯陣營堅持採「全民調」。侯辦發言人黃子哲昨天早上接受專訪時表示，盼雙方以大局為重，再次溝通；但到下午再回應時，直言民眾黨必須為藍白無法合作負責。

黃子哲昨早表示，他不諱言柯辦質疑的民主初選可能問題，但沒有百分之百不能克服的，提出折衷，再談即有，不談怎會有折衷？國民黨提出的執行方案，已有民調與初選併行選項，幕僚會前會沒有提，所以才邀請二次會，所占比例無論是五五、六四、七三都可以談。他強調，目前為止沒有放棄對二次會的善意，並期待能獲得相對回饋。

但柯辦發言人戴于文昨天上午回應表示，對於侯辦提出的折衷方案，這跟比例沒有關係，國民黨提出的方案可信度有問題，時效性也無法達成，這些都必須經過社會大眾的檢驗，不會因為初選方案變成百分之五十，時間就可以節省一半、可信度就會增加一倍，這不是簡單的數學題。

戴于文說，柯辦都是非常彈性、有善意，民眾黨已經提出Ａ、Ｂ方案，「兩個版本讓他們選一個」，國民黨不只可以二選一，內容也都還可以談，包括民調問題與問卷抽樣方法，還有手機跟市話比例，雙方都可以坐下來談。

黃子哲昨天下午再回應，指民眾黨刻意找各種理由拖延雙方會談時間，企圖藉此讓侯辦提案因時間因素無法進行，屆時再強迫只接受柯辦的方案；如完全排除侯辦提案，沒有任何折衷方案，實在難以接受，民眾黨須為藍白無法合作負責。

黃子哲表示，民眾黨若把侯辦執行長金溥聰當成目標，轉移焦點，想塑造他是阻撓藍白會談的主要障礙，這樣的手法是司馬昭之心，路人皆知。他強調，仍在等待民眾黨善意，也已經先提出雙方商討折衷方案的建議，若民眾黨繼續強硬堅持，只能依照他們的方案進行，毫無討論空間，怎麼談得下去？相信國民黨支持者無法接受，多數支持藍白合作的民眾也會感到失望。

2024選舉 2024總統選舉 藍白合 黃子哲 金溥聰 柯文哲 侯友宜

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