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冷眼集／談判非各自放話 藍白莫忘初衷

聯合報／ 本報記者李光儀
藍白合漸從「僵局」走向「破局」。如果藍白都仍有合作誠意，當思回歸合作初衷，重新回到談判桌。圖為藍營競辦執行長金溥聰（左）與柯陣營競選總幹事黃珊珊（右）。記者林俊良／攝影
藍白合漸從「僵局」走向「破局」。如果藍白都仍有合作誠意，當思回歸合作初衷，重新回到談判桌。圖為藍營競辦執行長金溥聰（左）與柯陣營競選總幹事黃珊珊（右）。記者林俊良／攝影

藍白合第二次會前會因「共推最強候選人」方式歧異而延遲，如今已經從意見不同，升高到互相叫陣，甚至惡言相向的地步，藍白合漸從「僵局」走向「破局」。如果藍白都仍有合作誠意，當思回歸合作初衷，重新回到談判桌。否則，彼此各持己見，只是印證其實從一開始，藍白就無合作誠意，讓支持者大失所望。

國民黨在第一次會談時提出「開放式民主初選」的合作方案，平心而論，對民眾黨而言確實有「突襲」意味；況且，徵諸國內政黨過去以此一方式產生候選人的經驗，確實也是發生過不少弊端。因此於情於理，民眾黨有情緒反應，或者需要消化沉澱，都在所難免。然而若以此作為「關閉談判」的藉口，未免太過。

而在民眾黨對國民黨的「開放式民主初選」表示不能接受、要求國民黨另提方案後，國民黨也在昨天提出了具體方案。作為談判的另一方，民眾黨同樣提出自己的「民調方案」。按理既然都已經把具體的方案提出，接下來要做的，雙方應該是重回談判桌，就彼此的方案進行商議，絕非各自放話、互相叫罵。

所謂談判，就是彼此各自拿出自己的方案，在談判桌上各抒己見，雙方都能接受的就達成共識，如果都不能接受，就各退一步，尋找妥協方案；如果連妥協方案都拿不出來，談判因此破局，也並非奇事。然而兩方都提出了方案，卻只有「叫陣」接不接受，哪裡是「談判」呢？

說得直白些，要對方提出方案，對提出的方案不滿、就不再談判，不是抱持著「對等談判」的態度，而是形同要求「小學生交作業」的以上對下高姿態來面對：你交的作業，我滿意就收下來，不滿意我就退回去重寫。如此的態度，其實就是「不願意再談下去」的姿態。

如今，藍白話都說得很重，金溥聰也嗆聲「如果只有二擇一的選項，就不必再談下一步」；黃珊珊則說，如果要協商民主初選，再協商幾次也不會有結果。這等於是把「藍白合」逼上絕路了，如果真的談無可談，藍白也不用歹戲拖棚，早早宣布破局，各自登山。

2024選舉 2024總統選舉 藍白合 金溥聰 黃珊珊

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