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若藍白合破局 吳子嘉：柯文哲翻臉為尋求「其他管道」溝通

聯合新聞網／ 綜合報導
藍白合破局話題持續延燒，吳子嘉認為如果柯文哲（圖右）翻臉，他的目的可能是尋求跟朱立倫的管道溝通。圖／聯合報系資料照片
藍白合破局話題持續延燒，吳子嘉認為如果柯文哲（圖右）翻臉，他的目的可能是尋求跟朱立倫的管道溝通。圖／聯合報系資料照片

2024總統大選將於明年1月13日舉行，「藍白合」陣容引發討論，雙方因「開放式民主初選」議題仍未達成共識，被外界猜測恐破局。《美麗島電子報》董事長吳子嘉15日爆料稱如果「柯文哲故意跟侯友宜翻臉」，目的是想尋求跟朱立倫的管道溝通。

藍白雙方對於如何產生總統候選人的方式意見分歧，藍營拋出「開放式民主初選」，不過民眾黨質疑可能會造成「代表性不足」、「名冊建置問題」、「準備時間倉促」等三大問題，回絕並要求國民黨提出其他可行替代方案。

針對藍白合未有共識，吳子嘉15日在網路節目《董事長開講》表示，如果藍白協商破局，其實沒有誰背鍋的問題，是衝突、妥協和進步。他更直言：「我現在大爆料，柯文哲今天故意跟侯友宜翻臉，在尋求跟朱立倫的管道溝通」。

吳子嘉分析，柯文哲想要利用國民黨內部充滿權力的矛盾，包括戰鬥藍跟朱立倫、跟黨中央的矛盾，以及朱立倫有跟韓國瑜的矛盾，企圖搞分裂切入，然後和朱立倫談判。「他想要變換對手，掌握主導權，但方法很粗糙，就這麼簡單」。

2024選舉 2024總統選舉 柯文哲 吳子嘉

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