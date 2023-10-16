新聞幕後／侯、柯幕僚都說「藍白合未破局」

「藍白合」前天第一場會前會，國民黨提出「開放式民主初選」，昨遭民眾黨嚴詞拒絕，第二場會前會能否順利召開，已陷僵局。不過，民眾黨總統參選人柯文哲和國民黨總統參選人侯友宜的核心幕僚都表示，這並不意味「藍白合」已經破局。

柯文哲核心幕僚表示，柯說「想好再來說」就是已留空間；侯友宜核心幕僚則表示，現階段就是「兩方再用電話先溝通」再說。

藍白十月十四日會談，雙方達成共同政見、三場辯論、立委席次極大化及選後共組聯合政府等共識，對「如何共推最強候選人」有不同看法；民眾黨提出「五次民調」，國民黨以「開放式民主初選」回應，雙方原定昨天中午前宣布下次會面時間，但昨天中午，情勢發生變化。

民眾黨將「反對開放式民主初選」的文件送到國民黨，柯文哲甚至表示，這顯示國民黨不想合作；國民黨隨即舉行記者會，由侯競辦執行長金溥聰反擊柯「勿以自己之心揣度他人」。

對於這一連串變化，柯文哲核心幕僚表示，民眾黨前天在會中聽到國民黨忽然拋出「開放式民主初選」就感到非常錯愕，兩個黨針對整合談判當然會思考對自己有利、最擅長的方式來進行，但民眾黨也不會離譜到主張「網路民調」、「要選民在網路上實名認證後再進行網路投票」這種建議。

「開放式民主初選」不是完全不能討論，而是從過去經驗看，民進黨曾花八個月舉辦四十九場辯論，「結果還是不太成功」，這次只用一個月時間可能辦成嗎？如果國民黨對民調有疑慮，大家大可坐下來討論民調技術問題，如誰來辦、怎麼做、誰推薦民調公司。他透露，民眾黨原建議「藍白各建議五家」然後大家再來討論，但國民黨這個建議後，民調技術問題就談不到了。

侯友宜核心幕僚則直言，現在的情況是「民眾黨不接受開放式民主初選」，國民黨也不接受「以全民調決定」，到底要怎麼決定候選人產生方式，應該是要繼續談下去的；對於柯文哲和民眾黨的反應，其實國民黨也不是完全沒料到，因為柯文哲最崇拜的對象是毛澤東，毛的談判策略就是「打打談談」，前天好好談，昨天打一打，是符合柯文哲一貫作風的。

這樣的發展，是否意味藍白合已經「破局」？雙方幕僚都表示「並不能說就是破局了」。柯幕僚表示，柯文哲昨天最關鍵的一句話是「想好再來說」，就是要等國民黨再提可以接受的方案，否則柯會說「謝謝再連絡」。侯友宜的幕僚也強調絕非「藍白合破局」，只是在二次會前，雙方可能要先透過電話再行溝通，「很多問題可以回到談判桌上討論」。

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