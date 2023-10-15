侯友宜成立後援會 要下架胎哥民進黨

「民進黨執政後，88槍擊案、貪汙與性騷擾醜聞不斷，應該用選票下架民進黨，我們上台後會成立特偵組一一追查！」國民黨總統候選人侯友宜說。他15日與立委賴士葆成立勞工後援會，現場來了超過5百名支持者，包括客運、糕餅等不同行業都共襄盛舉。前總統馬英九也驚喜現身，盛讚侯友宜可擔總統大任，侯友宜全程多用台語演講，讓民眾備感親切。

馬英九力挺侯、賴

現場包括馬英九、國民黨立委曾銘宗、資深媒體人趙少康、國民黨市議員鍾佩君、李柏毅與耿葳，還有無黨籍市議員曾獻瑩等人都到場表達對賴士葆與侯友宜的支持。

馬英九說，賴士葆住在這裡超過60年，替大安、文山區爭取捷運南環線等重要建設，且在立法院擔任6屆立委，協助國民黨與民進黨對抗，他做人誠懇且認真，應該支持他連任；而侯友宜自2020到2023年連續4年都獲得《遠見雜誌》五星市長，新北宜居度六都第一，且歷任警政署長與新北市長，「這麼優秀的人，不做總統怎麼行？」

票投民進黨恐開戰

他批評說，總統蔡英文任內，兩岸、外交、經濟與內政都不好，蔡總統說互不隸屬就是兩國論，讓兩岸兵凶戰危，還斷交了9個邦交國；經濟上讓台灣缺電、多次停電，影響產業發展；內政則讓台南出現88槍擊案，然後雞蛋與豬肉問題都處理不好，因此要支持侯友宜擔任總統，才能讓兩岸和平解決紛爭。

「兩岸和平，不要戰爭！」賴士葆強調，他在路上發文宣、跑行程時，許多民眾都相當擔心兩岸開戰，而民進黨總統賴清德雖說要和平，但實際作為卻讓美國將以色列、烏克蘭與台灣框在一起，都被列為高風險地區，很多人都擔心賴清德當選後台灣要打仗，票投侯友宜，兩岸才不會有戰爭。

批綠三觀不正

「民進黨就是鄉下人最討厭的『歪哥』、『胎哥』與『豬哥』（台語）！」侯友宜痛批，民進黨政府上台後，貪汙、性騷擾醜聞不斷，且做事不按照法治規定，未來上任將成立特偵組，建立最清廉永續的政府，因此要支持賴士葆連任立委，侯友宜擔任總統，現場群眾持續高喊「侯友宜凍蒜！」、「兩岸和平」等口號。

侯友宜也對現場勞工代表喊話，感念他們胼手胝足的付出。他說，從小父親就教他要「盡忠報國」、「清廉正直」與「努力付出」，他擔任警察，擁有大量實務經驗，還經歷過多次槍戰與談判，缺的是理論，但國民黨有很多專家學者可以幫他，因此他有信心可以捍衛中華民國的和平。

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