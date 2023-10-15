王金平喊話郭台銘：該歸隊了

國民黨總統參選人侯友宜昨天在新北市板橋舉辦第一場萬人大型造勢晚會。立法院前院長王金平站台助講時公開向鴻海創辦人郭台銘喊話，「兄弟啊！同志啊！戰鬥的時間到了，戰鼓已響起，歸來吧！該是歸隊的時候了」。

王金平可望出任侯友宜全國後援總會長，他在昨晚造勢大會公開向郭台銘喊話，要國民黨主席朱立倫和支持者迎回郭台銘，動作之大，用情之深，引起關注。

王金平說，侯友宜與郭台銘都是關公弟子，都是關老爺面前好兄弟，打虎捉賊也要依靠好兄弟，就算打斷手骨，也要連著筋。當年國民黨被抄家、被追殺，幾乎斷炊，郭曾為黨無私付出，度過難關。

王金平表示，今天全民期待要下架民進黨，重返台灣新生，步向正道的關鍵時刻，多少支持者正翹首以盼「望你早歸」。雖說歷盡劫波兄弟在，相逢一笑泯恩仇，但是大家或有波瀾，卻沒有劫，更沒有仇，有的只是曾經風雨同舟，共難關的恩義情懷。

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