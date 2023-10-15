聽新聞
test
0:00 / 0:00

王金平喊話郭台銘：該歸隊了

聯合報／ 記者張睿廷／台北報導
國民黨總統參選人侯友宜昨晚在新北市板橋舉辦總統暨立委新北市競選總部成立大會，前立法院長王金平（圖）致詞時重申侯友宜與鴻海創辦人都是拜關公的好兄弟。記者潘俊宏／攝影
國民黨總統參選人侯友宜昨晚在新北市板橋舉辦總統暨立委新北市競選總部成立大會，前立法院長王金平（圖）致詞時重申侯友宜與鴻海創辦人都是拜關公的好兄弟。記者潘俊宏／攝影

國民黨總統參選人侯友宜昨天在新北市板橋舉辦第一場萬人大型造勢晚會。立法院前院長王金平站台助講時公開向鴻海創辦人郭台銘喊話，「兄弟啊！同志啊！戰鬥的時間到了，戰鼓已響起，歸來吧！該是歸隊的時候了」。

王金平可望出任侯友宜全國後援總會長，他在昨晚造勢大會公開向郭台銘喊話，要國民黨主席朱立倫和支持者迎回郭台銘，動作之大，用情之深，引起關注。

王金平說，侯友宜與郭台銘都是關公弟子，都是關老爺面前好兄弟，打虎捉賊也要依靠好兄弟，就算打斷手骨，也要連著筋。當年國民黨被抄家、被追殺，幾乎斷炊，郭曾為黨無私付出，度過難關。

王金平表示，今天全民期待要下架民進黨，重返台灣新生，步向正道的關鍵時刻，多少支持者正翹首以盼「望你早歸」。雖說歷盡劫波兄弟在，相逢一笑泯恩仇，但是大家或有波瀾，卻沒有劫，更沒有仇，有的只是曾經風雨同舟，共難關的恩義情懷。

2024選舉 2024總統選舉 王金平 郭台銘 侯友宜

延伸閱讀

王金平提藍白贏八項交集 籲「就大同、捨小異」

侯友宜首場造勢晚間登場 國民黨重兵壓境拚輪替

鴻海創辦人郭台銘示警 經濟海嘯的灰犀牛「正朝我們奔來」

隔空爭板橋本命區？劉和然致詞不斷提侯友宜 郭台銘自稱主人

相關新聞

藍白首會！藍提開放式民主初選 產生候選人方式未達共識

藍白合會前會昨登場，歷經三個半小時閉門會議，雙方在政策理念取得部分共識，但最關鍵的產生在野最強候選人方式上，民眾黨主張對比式民調，國民黨則拋出開放式民主初選，雙方各持保留態度，未達成共識；藍白是否還有二會，今天中午前將揭曉。

力解深藍誤會！分享2故事讚侯友宜 韓國瑜：把對我的愛轉到侯身上

國民黨總統參選人侯友宜首場萬人造勢今晚於新北板橋體育館舉行，高雄市前市長韓國瑜向在場支持者呼籲，請把對他的愛轉移到侯友宜...

藍無預警提初選 柯辦措手不及

藍白合會前會昨天登場，雙方有備而來，最大攻防焦點在「產生在野最強參選人的方式」，民眾黨總統參選人柯文哲競辦一如預期主張全...

王金平喊話郭台銘：該歸隊了

國民黨總統參選人侯友宜昨天在新北市板橋舉辦第一場萬人大型造勢晚會。立法院前院長王金平站台助講時公開向鴻海創辦人郭台銘喊話...

侯友宜：開大門走大路 一起完成政黨輪替

國民黨總統參選人侯友宜昨晚在新北市板橋舉辦首場大型造勢晚會。由於外界皆關心昨天下午登場的藍白合會前會，侯友宜說，他已經提...

新聞眼／候選人產生方式 侯把難題丟回給柯

藍白合議題討論許久，柯文哲、侯友宜陣營昨天終於進行幕僚會前會，過程看似平和融洽，檯面下卻暗藏政治算計，各自主張對自己有利...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。