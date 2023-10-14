影／「藍白合」會前會下午登場 「黃金會」兩黨各有盤算

國民黨與民眾黨今天下午1點30分就「藍白合」議題首度進行面對面協商，根據兩黨先前協調共識，在會議前後舉行共同記者會，會議全程錄影紀錄，如果會後出現爭議時可以公布。

國民黨方面強調，這次會議不設任何前提，抱持開放態度、不設限，任何主題都可以談，民眾黨方面則仍堅持先辦辯論，然後以民調方式決定由哪一個政黨登記參選總統，民調落敗的一方則推薦副總統候選人。

2024年總統大選藍白合首度會前會，藍營派出侯友宜競辦執行長金溥聰、國民黨秘書長黃健庭與民眾黨磋商；柯文哲陣營派出競選總幹事黃珊珊、競選辦公室主任周榆修出馬，並拋出「先辯論後民調」。

金溥聰、黃健庭與黃珊珊、周榆修下午於台北福華大飯店進行藍白合會前會，會前先舉行記者會，結束後立即進行會議，會議結束後再舉行會後記者會。會中全程錄影，如遇有爭議會公開錄影。 2024年總統大選藍白合首度會前會，藍營派出侯友宜競辦執行長金溥聰（左）、國民黨秘書長黃健庭與民眾黨磋商；柯文哲陣營派出競選總幹事黃珊珊（右）、競選辦公室主任周榆修出馬，在一開始的發言順序上，金溥聰與黃珊珊兩人相互以手勢示意禮讓。記者林俊良／攝影

商品推薦