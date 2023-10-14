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影／「藍白合」會前會下午登場 「黃金會」兩黨各有盤算
國民黨與民眾黨今天下午1點30分就「藍白合」議題首度進行面對面協商，根據兩黨先前協調共識，在會議前後舉行共同記者會，會議全程錄影紀錄，如果會後出現爭議時可以公布。
國民黨方面強調，這次會議不設任何前提，抱持開放態度、不設限，任何主題都可以談，民眾黨方面則仍堅持先辦辯論，然後以民調方式決定由哪一個政黨登記參選總統，民調落敗的一方則推薦副總統候選人。
2024年總統大選藍白合首度會前會，藍營派出侯友宜競辦執行長金溥聰、國民黨秘書長黃健庭與民眾黨磋商；柯文哲陣營派出競選總幹事黃珊珊、競選辦公室主任周榆修出馬，並拋出「先辯論後民調」。
金溥聰、黃健庭與黃珊珊、周榆修下午於台北福華大飯店進行藍白合會前會，會前先舉行記者會，結束後立即進行會議，會議結束後再舉行會後記者會。會中全程錄影，如遇有爭議會公開錄影。
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