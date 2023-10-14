快訊

藍白合會議前最新民調出爐 侯友宜超越柯文哲

司機偷籃車賤賣「1公斤20元」 中華郵政一查多達242台

獨／超扯！桃園家長帶頭衝教室 冷眼笑看孩子打人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／「藍白合」會前會下午登場 「黃金會」兩黨各有盤算

攝影中心／ 記者林俊良/即時報導
2024年總統大選藍白合首度會前會，藍營派出侯友宜競辦執行長金溥聰（左二）、國民黨秘書長黃健庭（左一）與民眾黨磋商；柯文哲陣營派出競選總幹事黃珊珊（右二）、競選辦公室主任周榆修（右一）出馬，金溥聰與黃珊珊在媒體要求下，相互握手致意。記者林俊良／攝影
2024年總統大選藍白合首度會前會，藍營派出侯友宜競辦執行長金溥聰（左二）、國民黨秘書長黃健庭（左一）與民眾黨磋商；柯文哲陣營派出競選總幹事黃珊珊（右二）、競選辦公室主任周榆修（右一）出馬，金溥聰與黃珊珊在媒體要求下，相互握手致意。記者林俊良／攝影

國民黨與民眾黨今天下午1點30分就「藍白合」議題首度進行面對面協商，根據兩黨先前協調共識，在會議前後舉行共同記者會，會議全程錄影紀錄，如果會後出現爭議時可以公布。

國民黨方面強調，這次會議不設任何前提，抱持開放態度、不設限，任何主題都可以談，民眾黨方面則仍堅持先辦辯論，然後以民調方式決定由哪一個政黨登記參選總統，民調落敗的一方則推薦副總統候選人。

2024年總統大選藍白合首度會前會，藍營派出侯友宜競辦執行長金溥聰、國民黨秘書長黃健庭與民眾黨磋商；柯文哲陣營派出競選總幹事黃珊珊、競選辦公室主任周榆修出馬，並拋出「先辯論後民調」。

金溥聰、黃健庭與黃珊珊、周榆修下午於台北福華大飯店進行藍白合會前會，會前先舉行記者會，結束後立即進行會議，會議結束後再舉行會後記者會。會中全程錄影，如遇有爭議會公開錄影。

2024年總統大選藍白合首度會前會，藍營派出侯友宜競辦執行長金溥聰（左）、國民黨秘書長黃健庭與民眾黨磋商；柯文哲陣營派出競選總幹事黃珊珊（右）、競選辦公室主任周榆修出馬，在一開始的發言順序上，金溥聰與黃珊珊兩人相互以手勢示意禮讓。記者林俊良／攝影
2024年總統大選藍白合首度會前會，藍營派出侯友宜競辦執行長金溥聰（左）、國民黨秘書長黃健庭與民眾黨磋商；柯文哲陣營派出競選總幹事黃珊珊（右）、競選辦公室主任周榆修出馬，在一開始的發言順序上，金溥聰與黃珊珊兩人相互以手勢示意禮讓。記者林俊良／攝影

2024選舉 2024總統選舉 藍白合 黃珊珊 金溥聰

延伸閱讀

藍白合會前會開始 金溥聰特別轉頭向黃珊珊說一句話

藍白首會不涉「侯柯配」、「柯侯配」 金溥聰：僅就主題交換意見

藍白首次會 黃珊珊會前釋善意 申明三原則

【重磅快評】柯當正是唯一方式 藍白合變分手擂台？

相關新聞

藍白合會議前最新民調！侯友宜超越柯文哲 落後賴清德

美麗島電子報上午公布最新民調，在三人參選情勢下，民進黨總統參選人賴清德支持率37.8%、國民黨侯友宜22.4%排第二、民...

藍白合會前會開始 金溥聰特別轉頭向黃珊珊說一句話

藍白合今天會前會，雙方共同舉辦聯合記者會。國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰指出，這次會談目的，就是期望在這次...

藍白首會不涉「侯柯配」、「柯侯配」 金溥聰：僅就主題交換意見

藍白首次會今天登場，國民黨由國民黨總統參選人侯友宜競辦執行長金溥聰、秘書長黃健庭代表會晤，台灣民眾黨由民眾黨總統參選人柯...

在野整合會議登場　民眾場外舉牌支持藍白合提這項建議

民眾黨與國民黨下午在台北福華飯店舉行會議，場外有蕭姓民眾手舉標語「藍白合比民調，要雙贏」，蕭先生表示，他支持藍白合，為了...

賴清德提「決戰中台灣」 柯文哲揭2縣市似美國大選搖擺州

民進黨總統參選人賴清德今天在台中提「決戰中台灣」，柯文哲今天下午出席台中新書讀者見面會時表示，從過去台灣的數據來看，台中...

天母跑宮廟批執政黨弊案連連 侯友宜：當警察看到混蛋也想辦

2024總統大選倒數，「藍白合」會前會下午登場，國民黨總統參選人侯友宜到台北士林北投展開宮廟行程，到三玉宮參拜為立委參選...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。